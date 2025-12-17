Language
    Sitapur News: कोहरे में हाईटेंशन खंभे से टकराया ट्रैक्टर, 320 गांवों की बिजली गुल

    By Durgesh Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:51 PM (IST)

     घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा हैं। बुधवार रात पौने तीन बजे के करीब लहरपुर-तंबौर जाने वाले मार्ग पर बिजली के खंभे का से टकरा गया, इससे उपक ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बेहटा (सीतापुर)। घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा हैं। बुधवार रात पौने तीन बजे के करीब लहरपुर-तंबौर जाने वाले मार्ग पर बिजली के खंभे का से टकरा गया, इससे उपकेंद्र जाने वाली मुख्य लाइन का तार भी टूट गया। तार टूटने से तंबौर बिजली उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे करीब 320 गांवों की बिजली गुल हो गई है। वहीं, दूसरी ओर विभाग अधिकारी व कर्मी फाल्ट को दुरुस्त करने में जुट गए हैं।

    लहरपुर-तंबौर मार्ग स्थित कलनापुर की तरफ से ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली आ रहा था। रात में कोहरा अधिक होने के चलते ट्रैक्टर तंबौर बिजली उपकेंद्र जाने वाली 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के खंभा से टकरा गया। मुख्य लाइन के दो खंभे टूटने से उपकेंद्र की आपूर्ति गुल हो गई। गनीमत रही की कोई हताहत नही हुआ।

    घटना की जानकारी होते ही अवर अभियंता आकाश वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होने बताया कि लकड़ी भरा ओवरलोड ट्राली लेकर जा रहा था। कोहरे के चलते ट्रैक्टर चालक देख न सका और बिजली के खंभा तोड़ दिया।

    ट्रैक्टर स्वामी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए अवर अभियंता ने थाने में तहरीर दी गई है। उपकेंद्र बंद होने से तंबौर देहात, कस्बा बेहटा, कंहरिया व औद्याेगिक फीडर से जुड़े करीब 18 हजार उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित हो गई।

    जनरेटर तो किसी का बंद रहा कार्य


    तंबौर उपकेंद्र बंद होने से औद्योगिक फीडर भी बंद रहा, इससे लोगों के व्यापार पर भी असर पड़ा। जनरेटर तो किसी ने दुकान का शटर ही बंद रखा। तंबौर कस्बे के इसरार ने बताया कि रात से बिजली गुल है, जिससे घर में पेयजल की भी किल्लत हो गई है। मोहम्मद निजाम ने बताया कि सुबह से प्लाईबुड का कार्य ठप है। जिससे काफी नुकसान भी हो चुका है। बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली तो पता चला कि देर शाम तक आपूर्ति बहाल हो सकेगी।

     

    तंबौर उपकेंद्र जाने वाली मुख्य लाइन के ट्रैक्टर की टक्कर से दो खंभे टूट गए हैं। सुबह से टीम मरम्मत कार्य में जुटी है। अवर अभियंता ने ट्रैक्टर स्वामी पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है।- अचल मिश्र, उपखंड अधिकारी लहरपुर