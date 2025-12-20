सीतापुर में बनेंगे 65 नए स्वास्थ्य उप केंद्र, 25.69 करोड़ रुपये होंगे खर्च
संवाद सूत्र, सीतापुर। नए वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। जिले में अलग-अलग 65 गांवों में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। वहीं 15 पुराने आरोग्य मंदिरों का कायाकल्प भी कराया जाएगा। इससे यहां के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
वहीं, नए वर्ष में निर्माणाधीन नया आधुनिक अस्पताल भवन भी तैयार हो जाएगा, इसकी सुविधाएं मिलने की संभावना है। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी।
जिलाधिकारी ने 65 ग्राम पंचायतों में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के लिए शासन से स्वीकृति ली है। इनके निर्माण में 25.69 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। छोटी-छोटी समस्या के लिए सीएचसी व जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं नए वर्ष में 50 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इनकी सेवाएं आरोग्य मंदिर व जरूरत वाले अस्पतालों में सेवाएं मिलेंगी। वहीं जमैयतपुर में बने ट्रामा सेंटर का संचालन प्रारंभ हो गया है।
नए वर्ष में यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, जांच के लिए आधुनिक मशीनें स्थापित होंगी। मरीजों की जांच के लिए निजी केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
बढ़ेगी चिकित्सकों की संख्या
पहले से जिले में 769 उपकेंद्र बने हुए हैं। 22 सीएचसी व 76 पीएचसी व आठ नगर स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिले भर में 159 डाक्टरों की तैनाती है। नए वर्ष में चिकित्सकों की संख्या 200 से ऊपर पहुंच जाएगी।
200 बेड का बन रहा नया अस्पताल
नगर के सिविल लाइन मोहल्ले में 107 करोड़ रुपये की लागत से 200 बेड का जिला अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अस्पताल का भवन चार मंजिला होगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था की ओर से काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
जिला मुख्यालय पर आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल खुलने से आसपास के जिलों के लोगों को भी यहां उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी। नया अस्पताल भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मेडिकल कालेज में भी परिवर्तित हो सकता है।
जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया किया जा रहा है। नए वर्ष में 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कायाकल्प करने के साथ 50 नए चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 65 नए उपकेंद्रों की शासन से स्वीकृति मिली गई है। नया अस्पताल भी अगले वर्ष ही तैयार हो जाएगा। नए वर्ष में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर व गुणवत्तापूर्ण होंगी। -डॉ. सुरेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
