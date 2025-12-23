Language
    चोर दरवाजे से चल रहा था सील अस्पताल, प्रसूता की मौत के बाद जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

    By Jagdeep Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    सीतापुर के बिसवां में एक सील अस्पताल चोरी के दरवाजे से चल रहा था। प्रसूता की मौत के बाद जांच में सामने आया कि अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा था और महि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। निजी अस्पतालों में पैसे के लालच में नियमों की अनदेखी करने के साथ ही मरीजों की जान जोखिम में डाॅ.ली जा रही है। बिसवां के सांडाॅ. में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां जरूरत न होने के बावजूद महिला का ऑपरेशन कर दिया गया गया।

    रास्ते में प्रसूता की मौत के बाद जिलाधिकारी की ओर से जांच कराई गई थी। इसमें लापरवाही सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिख लिया गया है। पंजीकरण न होने के चलते अस्पताल को एक अक्टूबर को सील कर दिया गया है। उधर, प्रबंधन पीछे की दीवार को तोड़कर बनाए गए दरवाजे से अस्पताल संचालित कर रहा था।

    बिसवां के पटना गांव के इमरान ने पत्नी शाहनूर को प्रसव पीडाॅ. होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडाॅ. में भर्ती कराया था। सीएचसी अधीक्षक ने इमरान से सामान्य प्रसव होने की बात कही थी। वहीं, एक व्यक्ति ने इमरान को बहलाकर शाहनूर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नजदीक संचालित आयुष्मान हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती करवा दिया था।

    अस्पताल में शाहनूर का ऑपरेशन कर दिया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर लखनऊ ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी धामिनी एम. दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.. राजशेखर व स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ.. गोविंद गुप्त को जांच सौंपी थी। सोमवार को उपजिलाधिकारी ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी थी।

    नहीं थी ऑपरेशन की जरूरत

    डाॅ. राजशेखर ने बताया कि आयुष्मान हेल्थकेयर हास्पिटल में शाहनूर का ऑपरेशन पैसे के लालच में किया गया। शाहनूर पहले से चार बच्चों की मां थी, सभी का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ है। पाचवें बच्चे के जन्म में भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं थी।

    निजी अस्पताल में पहले भी हो चुकी हैं मौतें

    • आठ नवंबर को रेउसा के लखनऊ सेवा हास्पिटल में प्रसव के बाद बढ़ईडीह की पंक्षी की मौत।
    • 15 नवंबर को रामपुर मथुरा के सेमरी चौराहा में प्रसव के बाद सुजातपुर की शाहखरुन व नवजात की मौत।
    • 30 नवंबर को रेउसा के बालाजी हास्पिटल में प्रसव के बाद चिरैया की गायत्री महिला की मौत
    • 20 दिसंबर को सांडा के आयुष्मान हास्पिटल में ऑपरेशन के बाद पटना गांव की शाहनूर की बिगड़ी हालत, रास्ते में मौत।

    स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा लिखा गया है। घटना के आरोपितों को चिह्नित करके गिरफ्तार किया जाएगा।

    -मुकुल प्रकाश वर्मा, कोतवाल, बिसवां।