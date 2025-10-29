Language
    यूपी के इस ज‍िले में 14 करोड़ रुपये की लागत से होगा सड़क चौड़ीकरण, 200 गांवों की डेढ़ लाख आबादी को होगा सीधा फायदा

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    सीतापुर के चांदपुर-इटिया मार्ग को 14 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ा किया जाएगा, जिससे लगभग 200 गांवों के डेढ़ लाख निवासियों को अयोध्या की यात्रा करने में सुविधा होगी। मार्ग साढ़े पांच मीटर चौड़ा होगा और हाटमिक्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को आराम मिलेगा।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। अब रामपुर मथुरा के चांदपुर-इटिया मार्ग पर पड़ने वाले करीब 200 गांवों के लोगों की अयोध्या के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी। उन्हें मार्ग पर हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे। इस मार्ग को 14 करोड़ रुपये की लागत से साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जाएगा। अब तक मार्ग सिर्फ तीन मीटर चौड़ा था। यह मार्ग वाया रामनगर- बाराबंकी अयोध्या मार्ग से इन गांवों को जोड़ता है।

    अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बाराबंकी के सीमावर्ती गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या जाने का क्रम तेज हुआ है। श्रद्धालु लंबे समय से चांदपुर-इटिया मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को दिया था। विभाग की ओर से इस मार्ग को चौड़ा कराए जाने के लिए 14 करोड़ रुपये का एस्टीमेट शासन को भेजा गया था।

    शासन ने इसे मंजूरी देकर धनराशि भी जारी कर दी है। विभाग की ओर निविदा निकाल दी गई है। इससे मार्ग को साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसका निर्माण हाटमिक्स तकनीक से कराया जाएगा। इसके अलावा फुटपाथ पर इंटरलाकिंग भी की जएगी। इससे 200 गांवों की करीब डेढ़ लाख आबादी को सीधा फायदा होगा। मार्ग बनने की सूचना से क्षेत्र के लोग खुश हैं। राहगीरों को काफी सुविधा मिलेगी।



    सरकार ने पूरी की बहुप्रतीक्षित मांग

    बहोलनगर के रामकुमार ने बताया कि अयोध्या जाने के रास्ते में बस यही मार्ग बाधा बनता था। सात किलोमीटर इस रास्ते को पार करने में आधा घंटा लग जाता था। तिलपुरा के विकास ने बताया कि ट्रैवलर चांदपुर में ही वाहन खड़ा कर देते थे। वहां तक अपने-अपने साधन से ही जाना पड़ता था। लौधौनी के सर्वेश ने बताया कि क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग अयोध्या दर्शन करने जाते हैं। मार्ग बनने के बाद उन्हें रोजगार मिल जाएगा। वह, 17 सीटर वाहन लेकर अयोध्या के लिए बुकिंग कर लिया करेंगे।



    चांदपुर-इटिया मार्ग के लिए 14 करोड़ रुपये मिले हैं। निविदा निकाल दी गई है। निविदा आवंटित होती निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।- मिथिलेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण