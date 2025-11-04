सीतापुर में अलग-अलग जगह मार्ग दुर्घटनाओं में दो लोगों की की मौत, पांच घायल

जागरण टीम, सीतापुर। अलग-अलग मार्ग दुर्घटनाओं में वृद्धा समेत दो की मौत हो गई। वहीं, पांच घायल हो गए। दो घायलों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

बीहट गौर: वजीर नगर- कुसैला मार्ग पर बीहट गौर की पुलिया के पास मंगलवार शाम गन्ने से भरी ट्राली पलट गई। मार्ग किनारे चल रही वृद्ध महिला ट्राली के नीचे दब गई। ग्रामीणों ने गन्ना और ट्राली को हटाकर वृद्ध को बाहर निकाला। हालांकि, इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी पहचान गांव की ही सोन पत्नी बुद्धा के रूप में हुई।

थानाध्यक्ष रामकोट सुरेश पटेल ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। उधर, इमलिया सुल्तानपुर के फर्रुखपुर गांव में सरायन नदी के पुल पर मंगलवार की सुबह दौड़ लगा रहे नौव्वा महमूदपुर के आकाश राठौर को ट्रैक्टर-ट्राली ने टक्कर मार दी। घायल आकाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर श्यामू कनौजिया ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है।





हादसों में पांच घायल रेउसा: बिसवां मार्ग पर कस्बा के पुराने भट्ठा के पास मंगलवार शाम को कार ने बाइक को टक्कर मार। इसमें बाइक सवार चेनी भठमरा के अशफाक, आमिर और शिवा घायल हो गए। चालक कार छोड़कर भाग गया। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया गया, जहां से अशफाक जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष रेउसा हनुमंतलाल तिवारी ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है।