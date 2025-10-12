Language
    सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो पलटने से बिहार के हेल्पर समेत दो की दर्दनाक मौत

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रक और ऑटो पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिहार का एक हेल्पर भी शामिल है। यह दर्दनाक सड़क हादसा सीतापुर जिले में हुआ, जिससे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रक और ऑटो पलटने से बिहार के हेल्पर समेत दो की दर्दनाक मौत।

    जागरण टीम, सीतापुर। अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में ट्रक के हेल्पर समेत दो की मौत हो गई। हेल्पर बिहार के रोहताशपुर का रहने वाला है। ट्रक में चीनी लेकर आसाम जा रहा था।

    बिसवां में पुरैनी पुल के निकट शनिवार की रात एक बजे चीनी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे में ट्रक के हेल्पर बिहार के रोहताश जिले के रोहताशपुर के दुंबा निवासी 22 वर्षीय मनू उर्फ दीपक पुत्र दया शाह की मौके पर मौत हो गई।

    घटना के बाद चालक भाग गया। बताया जाता है कि ट्रक में चीनी लदी थी, जिसे आसाम ले जाया जा रहा था। प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि मृतक के परिवारजन को सूचित किया गया है। यह नहीं पता चल पाया है कि ट्रक कहां से आ रहा था। चालक की पहचान का प्रयास हो रहा है।

    लहरपुर में गौरीपुरवा निवासी अरुण राज पुत्री गौरी शंकर अपने बहनोई अमितिया निवासी सोनू के साथ आटो रिक्शा पर जेनरेटर लेकर गौरीपुरवा जा रहे थे। दुर्गीपुरवा मोड़ के पास आटो पलट गया। हादसे में अरुण राज के ऊपर जेनरेटर गिरने उनकी मौत हो गई।

    वहीं, सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को सीएचसी लाया गया जहां अरुण को मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी विजयेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है, एक घायल है।