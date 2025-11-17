Sitapur Murder: बांके से प्रहार करके छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटी ने पड़ोसी के घर घुसकर बचाई जान
सीतापुर में एक व्यक्ति ने अपनी छोटे भाई की पत्नी की बांके से हमला करके हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के दौरान महिला की बेटी ने पड़ोसी के घर में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, सीतापुर। रामपुर मथुरा के तुतुहीपुर गांव में सोमवार सुबह छोटे भाई की पत्नी ने अपनी जगह में लगी चारा मशीन को हटाने को कहा तो जेठ ने बांके से प्रहार करके मार डाला। इसके बाद जेठ भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं।
बिहार की अंजली की शादी करीब 10 वर्ष पहले तुतुहीपुर के पल्टूराम से हुई थी। तीन वर्ष पहले पल्टूराम की मौत हो गई थी। इसके बाद अंजली लखनऊ में रहने लगी थी। खेती-बाड़ी देखने अंजली गांव भी आती थीं। करीब एक माह से वह गांव में ही थीं। बताया जा रहा है अंजली के जेठ जगत राम ने उनकी जमीन में चारा मशीन लगा रही थी। लंबे समय अंजली इसे हटाने का दबाव बना रही थी। सोमवार सुबह करीब दस बजे इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया।
इसी दौरान जगत राम बांका उठा लाया और अंजली पर प्रहार करने लगा। अंजली की मौके पर ही मौत हो गई। हांलाकि, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर, जगत राम घटना के बाद भाग गया।
पड़ोसी के घर घुसकर बेटी ने बचाई जान
घटना स्थल पर अंजली की पांच वर्षीय बेटी भी थी। मां की हत्या करने के बाद जगत राम बेटी की तरफ बांका लेकर दौड़ा। बेटी पड़ोसी के घर में घुस गई। पड़ोसी ने दरवाजा बंद कर लिया। उधर, ग्रामीण भी दौड़ पड़े, भीड़ आती देख जगत राम भाग गया।
अंजली के नाम है 15 बीघा जमीन
पल्टूराम की मौत के बाद उनके हिस्से की 15 बीघा जमीन अंजली के नाम आ गई थी। चर्चा है कि इसके बाद अंजली लखनऊ में किसी व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। यह बात जगत राम को अखरती थी। जगत राम उनसे गांव में ही रहने की बात कह रहा था।
तुतहीपुर में जगत राम ने छोटे भाई की पत्नी अंजली की बांके से प्रहार करके हत्या कर दी। इसके बाद वह भाग गया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस तैनात है।- दुर्गेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी
