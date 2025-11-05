संवाद सूत्र, सीतापुर। पिसावां के गांव दिलावलपुर में जमीन को लेकर मंगलवार की सुबह पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया था। भाला घोंपकर एक 11 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई थी। वहीं, बालिका के दादा, पिता और दो चाचा व एक अन्य बालिका घायल हो गए थे। एक चाचा के नाक और कान भी काट लिए गए थे। पुलिस ने सात पर मुकदमा लिखा था।

गांव के हरिहर और उनके पट्टीदार ताराचंद के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार सुबह ताराचंद के परिवार की महिलाएं हरिहर के खेत की मेड़ के पास नीम के पेड़ की लकड़ी रख रहीं थी। हरिहर के परिवार की महिलाओं के विरोध करने पर झगड़ा होने लगा। ताराचंद और उनके चचेरे भाई विजय बहादुर, सत्येंद्र आदि कई लोग हाथों में तमंचा, भाला व लाठी डंडा लेकर आ गए।

यह देख हरिहर, उनके बेटे धर्मेंद्र, रामसागर व अंकित और रामसागर की बेटी चंद्रप्रभा भागने लगे। विपक्षियों ने उन्हें दौड़ा कर गांव के चौराहे पर घेर लिया। विजय बहादुर भाले से वार करने लगा। अन्य लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे। घटनास्थल की ओर ग्रामीण भागे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित भाग गए।

खून से लथपथ चंद्रप्रभा, हरिहर, रामसागर, धर्मेंद्र और अंकित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां ले जाया गया, जहां चंद्रप्रभा को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, अन्य गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। अंकित के नाक और कान भी कटे थे। हरिहर के परिवार की प्रीती भी चोटिल हुई। ताराचंद्र, बिजय बहादुर, जोगेंद्र, बित्तन, सत्येंद्र, हेमवती और रामदयाल पर मुकदमा लिखा गया था। बुधवार को चंद्रप्रभा का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। पुलिस बल गांव में तैनात रहा।