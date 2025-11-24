दूल्हे को कपड़े और दुल्हन को नहीं मिला सुहाग का सामान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दिखी अव्यवस्था

जागरण संवाददाता, सीतापुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हनों को अधूरी उपहार सामग्री मिली। बिना सुहाग सामग्री के ही दुल्हनें ससुराल पहुंचीं। समाज कल्याण विभाग ने कुछ सामान समय पर न पहुंचने का हवाला देते हुए बाद में ब्लाक से दिलाने का आश्वासन दिया है। 21 नवंबर को राजकीय इंटर कालेज मैदान में आयोजित समारोह में 484 जोड़ों का विवाह हुआ था।

ऐलिया के नौवा अंबरपुर गांव की रोशनी का विवाह अंकित के साथ हुआ है। रोशनी के मामा श्रीराम ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी व दूल्हे के कपड़े नहीं मिले।

बिसवां के सुखावां कला की फूलमती का विवाह सुशील से हुआ है। फूलमती के पिता द्वारिका ने बताया सुहाग सामग्री व कपड़े आदि नहीं मिले।

लहरपुर के विजैसेपुर की उर्मिला का विवाह नागेश के साथ हुआ है। उर्मिला के पिता गोबरे लाल ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी व दूल्हे के कपड़े नहीं मिले।

महोली के गनेशपुर की पूनम का विवाह संदीप के साथ हुआ है। पूनम के भाई सोनू ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी, कपड़े, तकिया आदि नहीं मिला है। बताया गया कि ब्लाक पर सामग्री बाद में मिलेगी। अब तक फोन नहीं आया है।