दूल्हे को कपड़े और दुल्हन को नहीं मिला सुहाग का सामान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दिखी अव्यवस्था
सीतापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हनों को अधूरा उपहार मिला, कई दुल्हनों को सुहाग सामग्री भी नहीं मिली। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि कुछ सामान समय पर नहीं पहुँच पाया था। राजकीय इंटर कॉलेज में 484 जोड़ों का विवाह हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को ब्लॉक पर बाकी सामान मिलेगा। सरकार द्वारा एक लाभार्थी पर एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें उपहार सामग्री भी शामिल है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हनों को अधूरी उपहार सामग्री मिली। बिना सुहाग सामग्री के ही दुल्हनें ससुराल पहुंचीं। समाज कल्याण विभाग ने कुछ सामान समय पर न पहुंचने का हवाला देते हुए बाद में ब्लाक से दिलाने का आश्वासन दिया है। 21 नवंबर को राजकीय इंटर कालेज मैदान में आयोजित समारोह में 484 जोड़ों का विवाह हुआ था।
ऐलिया के नौवा अंबरपुर गांव की रोशनी का विवाह अंकित के साथ हुआ है। रोशनी के मामा श्रीराम ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी व दूल्हे के कपड़े नहीं मिले।
बिसवां के सुखावां कला की फूलमती का विवाह सुशील से हुआ है। फूलमती के पिता द्वारिका ने बताया सुहाग सामग्री व कपड़े आदि नहीं मिले।
लहरपुर के विजैसेपुर की उर्मिला का विवाह नागेश के साथ हुआ है। उर्मिला के पिता गोबरे लाल ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी व दूल्हे के कपड़े नहीं मिले।
महोली के गनेशपुर की पूनम का विवाह संदीप के साथ हुआ है। पूनम के भाई सोनू ने बताया कि सुहाग सामग्री, साड़ी, कपड़े, तकिया आदि नहीं मिला है। बताया गया कि ब्लाक पर सामग्री बाद में मिलेगी। अब तक फोन नहीं आया है।
25 हजार की दी जाती है उपहार सामग्री
एक लाभार्थी पर सरकार एक लाख रुपये खर्च करती है। इसमें 60 हजार रुपये विवाहिता के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 15 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है। उपहार में 24 तरह की सामग्री शामिल है।
सामूहिक विवाह समारोह में कुछ उपहार सामग्री समय से नहीं पहुंच पाई। इससे नव युगलों को कुछ उपहार नहीं दिए जा सके हैं। सोमवार को अवशेष उपहार लाभार्थियों को ब्लाक पर वितरित किए जाएंगे।
-मोतीलाल यादव, समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।