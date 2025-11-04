घर के सामने खड़े होकर बात की तो पीटकर मार डाला, पहले महिलाओं ने भगाया फिर पुरुषों ने घर में घुसकर कर दिया हमला

Language
    By Jagdeep Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    सीतापुर में पड़ोसी के घर के सामने बात करने पर विवाद हो गया। महिलाओं द्वारा भगाए जाने के बाद पुरुषों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें सरताज नाम के एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। पड़ोसी के घर के सामने सोमवार शाम दो सगे भाई खड़े होकर बात कर रहे थे। उनका हाव-भाव व बातचीत करने का तरीका पड़ोसी के घर की महिलाओं को ठीक नहीं लगा और उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद पुरुषों ने युवकों के घर में घुसकर हमला कर दिया।

    इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं, उनका भाई और बहन घायल हो गई। पुलिस ने पांच लोगों को नामजद एक अज्ञात पर हत्या का मुकदमा लिखा है। दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है।

    कस्बा के मुहल्ला सरायं पित्थू में सरताज और उनके भाई इरशाद सोमवार की शाम करीब साढ़े सात बजे अपने पड़ोसी शमीउल्ला के घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनके हाव-भाव व बातचीत का तरीका शमीउल्ला के परिवारजन को नागवार गुजरा। उनके परिवार की महिलाओं ने ‘अपने घर जाकर बातें करो, यहां न खड़े हो’ कहते हुए दोनों को भगा दिया।

    इसके बाद शमीउल्ला, कासिम, आशिफ, तौफीक, इब्राहिम व एक अज्ञात व्यक्ति लाठी-डंडा लेकर सरताज के घर घुस गए और मारपीट करने लगे। इसमें सरताज के सिर में चोट गई। कुछ ही देर में सरताज की मौत हो गई। वहीं, उनका इरशाद और बहन रहनुमा घायल हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची।

    घायलों का कस्बे में ही निजी चिकित्सक से इलाज कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इरशाद और रहनुमा को छुट्टी दे दी गई। इरशाद की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और एक अज्ञात पर हत्या का मुकदमा लिख लिया है। पुलिस ने शमीउल्ला व तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    अंतिम संस्कार में गए थे परिवारजन

    सरताज के परिवारजन अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में लहरपुर के कटरा मुहल्ले गए थे। घर में सरताज, इरशाद और उसकी रहनुमा ही थीं। सूचना पाकर परिवारजन घर आए।

    वारदात को लेकर मुहल्ले के लोग स्तब्ध हैं। इसको लेकर लोग दबी जुबान तरह-तरह की चर्चाएं कर भी रहे हैं। हालांकि, अब तक वारदात की सटीक वजह पता नहीं चल सकी है। मुहल्ले वालों का कहना है कि इन दोनों परिवारों में पहले से कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई।

    पांच नामजद के साथ ही एक अज्ञात पर हत्या का मुकदमा लिखा गया है। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपितों की गिरफ्तारी की जा रही है।

    -अरविंद पांडेय, थानाध्यक्ष, हरगांव