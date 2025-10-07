Language
    'पत्नी रात होते ही बन जाती है नागिन, फ‍िर मेरे साथ करती है ये काम', पत‍ि ने SDM से लगाई मदद की गुहार

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    सीतापुर में एक व्यक्ति ने एसडीएम से शिकायत की कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और उसे मारने दौड़ती है। मेराज नामक व्यक्ति ने बताया कि 2023 में उसकी शादी नसीमुन से हुई थी लेकिन कुछ समय बाद ही उनमें मतभेद हो गए। मेराज ने बताया कि उसकी पत्नी रात में दांत किटकिटाकर उसे मारने दौड़ती है और खुद को नागिन बताती है।

    पत्नी से परेशान पत‍ि ने एसडीएम से लगाई मदद की गुहार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। एक व्यक्ति ने सीतापुर के एसडीएम वीके सिंह से अनोखी शिकायत की है। शिकायतकर्ता मेराज का दावा है कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है। दांत किटकिटाकर मुझे मारने दौड़ती है। इस कारण वह रातों में सो नहीं पाता है। उसकी इस बात पर वहां उपस्थित अधिकारियों को हंसी आ गई। हालांकि, समस्या सुनकर एसडीएम ने पुलिस को उचित कार्रवाई के लिए कहा है।

    महमूदाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे मेराज ने बताया वर्ष 2023 में नसीमुन से शादी हुई थी। कुछ दिन बाद ही दोनों में मतभेद हो गए। शुरुआत में लगा पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो झाड़-फूंक कराया, लेकिन उसकी आदतें नहीं सुधरीं। नसीमुन प्रत्येक रात दांत किटकिटा कर मारने को दौड़ती है। कहती है कि मैं नागिन हैं, तुम्हें मार दूंगी। इसकी पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

    एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करें। कोतवाल अनिल ने सिंह ने बताया कि दंपती में मतभेद हैं। उन्हें परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है।