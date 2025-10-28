सीतापुर के रुसहन लूटकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 25 हजार का था इनामी
सीतापुर पुलिस ने रुसहन लूटकांड के 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बिना नंबर की कार, तमंचा और नकदी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने लूटकांड में शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जिनमें से दो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। रुसहन लूटकांड के 25 हजार के इनामी एक बदमाश को पुलिस ने मंगलवार की सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां ले जाया गया। वहीं, उसका एक साथी भाग गया। बिना नंबर की एक कार, तमंचा, कारतूस, 3480 नकदी और एक मोबाइल बरामद किया गया है। अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश की जा रही है।
सदरपुर के रुसहन गांव में 26 अक्टूबर को मुंडन संस्कार में नृत्य कराने की बात कहकर सरैंया राजा साहब की शिवानी, नैना, मनोरमा, काजल समेत चार नृत्यांगनाओं को बुलाया गया था। रविवार की देर शाम हुसैनपुर से रुसहन के बीच सड़क पर पेड़ डाल बदमाशों ने मार्ग अवरुद्ध कर 10 लाख के जेवर व मोबाइल लूट लिए। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ दिया था और फायरिंग करते हुए भाग गए थे।
घटना के बाद से सदरपुर, रामपुर मथुरा, थानगांव, रामपुरकला पुलिस के साथ एसओजी की टीम कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहीं थीं। पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति ने नृत्य पार्टी को बुक कराया गया था वह रुहसन गांव में रहता ही नहीं। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी सर्वेंद्र विक्रम सिंह, दारोगा अरविंद शुक्ल, थानाध्यक्ष सदरपुर राजेश कुमार, एसआई शिवम सिंह की टीम मुखबिर की सूचना पर मंगलवार भोर में मीरनगर-बढनिया के बीच नहर पटरी पर नाकेबंदी की। इस बीच सामने से एक बिना नंबर की कार आती दिखी, जिसमें दो युवक सवार थे।
पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। दोनों युवक कार छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक युवक के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा युवक भाग गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम थानगांव के राजापुर इसरौली के श्रीचंद उर्फ संजय बताया। श्रीचंद्र उर्फ संजय 10 वर्ष से सरैंया में ही रह रहा है। बताया जा रहा है घटना का मास्टरमाइंड वही है। उसने साथियों संग मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।
दो आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके
लुटकांड के में आरोपित उमरहर के सत्येंद्र यादव व अनुकर सिंह को पुलिस 27 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। सत्येंद्र के पास एक बुंदा व नकदी और अनुकर के पास से मीनाक्षी का आधार कार्ड बरामद किया गया।
घटना में संलिप्त तीन आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपितों से माल के साथ तमंचा व कागजात बरामद किए गए हैं।- आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी
