सीतापुर में तीन हजार निवेशकों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50 करोड़ की ठगी, 5 लोगों पर केस

संवाद सूत्र, सीतापुर। ट्रेडिंग के नाम पर तीन हजार निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रामकोट निवासी विराट राठौर सहित 30 लोगों ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी इसके बाद पुलिस ने लखनऊ की एक कंपनी के पांच आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया है।

विराट राठौर ने बताया कि बोंबिटेक्स एक्सचेंज-बीमैक्स रियल्टी कंपनी ने सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर जिलों में सेमिनार आयोजित किए। जय प्रकाश मौर्या ने खुद को कंपनी का निदेशक व सीईओ बताते हुए कार्यालय लखनऊ में लुलु माल के पास फ्लेक्स कांप्लेक्स में बताया था। कहा था कि कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है। टीम बनाकर कंपनी में पैसा लगाने और आफर का लालच दिया गया।

इस पर उन लोगों ने अपना व अन्य लोगों का पैसा कंपनी में लगाया। जून का पैसा कंपनी ने जुलाई में दिया। जुलाई के बाद कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। बताया गया कि कंपनी बीमैक्स रियल्टी नाम से दूसरा प्लेटफार्म लेकर आ रही है।