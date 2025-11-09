Language
    सीतापुर में तीन हजार निवेशकों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50 करोड़ की ठगी, 5 लोगों पर केस

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    सीतापुर में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगभग तीन हजार निवेशकों से 50 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। ट्रेडिंग के नाम पर तीन हजार निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रामकोट निवासी विराट राठौर सहित 30 लोगों ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी इसके बाद पुलिस ने लखनऊ की एक कंपनी के पांच आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया है।

    विराट राठौर ने बताया कि बोंबिटेक्स एक्सचेंज-बीमैक्स रियल्टी कंपनी ने सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर जिलों में सेमिनार आयोजित किए। जय प्रकाश मौर्या ने खुद को कंपनी का निदेशक व सीईओ बताते हुए कार्यालय लखनऊ में लुलु माल के पास फ्लेक्स कांप्लेक्स में बताया था। कहा था कि कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है। टीम बनाकर कंपनी में पैसा लगाने और आफर का लालच दिया गया।

    इस पर उन लोगों ने अपना व अन्य लोगों का पैसा कंपनी में लगाया। जून का पैसा कंपनी ने जुलाई में दिया। जुलाई के बाद कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। बताया गया कि कंपनी बीमैक्स रियल्टी नाम से दूसरा प्लेटफार्म लेकर आ रही है।

    इसमें निवेश कर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। आनलाइन गेम से भी पैसा कमाने का लालच दिया गया। इस पर पीड़ित ने कानूनी कार्रवाई की बात कही तो धमकाया गया। आरोप है कि लगभग तीन हजार लोगों से कंपनी ने 50 करोड़

     