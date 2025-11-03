'... हम सुधार देंगे', महिला अस्पताल पहुंचते ही अंदर का नजारा देख बिफर गए सीतापुर के डीएम

जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिलाधिकारी डा राजा गणपति आर सोमवार सुबह करीब जिला व महिला अस्पताल पहुंचे उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया l इस दौरान कई खामियां मिलीं जिस पर वह नाराज हो गए और तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

कहां एक सप्ताह में अगर व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आई तो हम आप सभी को सुधार देंगे l डीएम ने कहा कि आप सभी जनता की सेवा के लिए आए हैं तो उनकी ठीक से सेवा कीजिए। ओपीडी में पहुंचकर मरीजों को किसी भी दिशा में बाहर से दवा न लिखे जाने के निर्देश दिए। अस्पताल के सभी कार्य डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो l

डीएम को जिला अस्पताल के वेंटीलेटर बंद मिले, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए क्वालिटी मैनेजर से कहा कि अगर आप सही से कार्य नहीं कर पा रही हैं तो बाहर का रास्ता देख लीजिए। काम सही से दिखना चाहिए l महिला अस्पताल में डीएम ने सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया। यहां पर प्रसव के बाद भर्ती महिलाओं से जानकारी ली।