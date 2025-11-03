Language
    '... हम सुधार देंगे', महिला अस्पताल पहुंचते ही अंदर का नजारा देख बिफर गए सीतापुर के डीएम

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    सीतापुर के जिलाधिकारी ने जिला और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को जनता की सेवा करने और मरीजों को बाहर से दवा न लिखने के लिए कहा। आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिलाधिकारी डा राजा गणपति आर सोमवार सुबह करीब जिला व महिला अस्पताल पहुंचे उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया l  इस दौरान कई खामियां मिलीं जिस पर वह नाराज हो गए और तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

    कहां एक सप्ताह में अगर व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आई तो हम आप सभी को सुधार देंगे l डीएम ने कहा कि आप सभी जनता की सेवा के लिए आए हैं तो उनकी ठीक से सेवा कीजिए। ओपीडी में पहुंचकर मरीजों को किसी भी दिशा में बाहर से दवा न लिखे जाने के निर्देश दिए। अस्पताल के सभी कार्य डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो l

    डीएम को जिला अस्पताल के वेंटीलेटर बंद मिले, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए क्वालिटी मैनेजर से कहा कि अगर आप सही से कार्य नहीं कर पा रही हैं तो बाहर का रास्ता देख लीजिए। काम सही से दिखना चाहिए l महिला अस्पताल में डीएम ने सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया। यहां पर प्रसव के बाद भर्ती महिलाओं से जानकारी ली।

    इसी दौरान आशा कार्यकर्ता ने मानदेय न मिलने की शिकायत की। उनका आरोप था कि उन्हें विशेष माह से मानदेय नहीं मिला है वहीं अस्पताल में आने-जाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है मामले को संज्ञान लेते हुए दम नहीं भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द आप सभी की मांगों का निस्तारण किया जाएगा l