‘हम 11 दिन से घूम रहे हैं, वह पैसा कमा रहे हैं…’ चिकित्सक पर रुपये मांगने के आरोप का वीडियो वायरल

सीतापुर के जिला अस्पताल में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक डॉक्टर पर एक्स-रे करने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा रहा है। हरदोई के रूप कुमार नामक युवक का कहना है कि वह 11 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा है और डॉक्टर पैसे कमा रहे हैं। युवक ने आरोप लगाया कि एक्स-रे के लिए 65 हजार रुपये मांगे गए।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिला अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनवाने आए एक युवक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें वह डाक्टर पर एक्स-रे करने की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगा रहा है। वीडियो में बोल रहा युवक हरदोई के मल्लावां निवासी रूप कुमार बताया जा रहा है।

वह वीडियो में कह रहा है कि ‘यह तरीका है इनके काम करने का, यह (मरीज की तरफ इशारा करते हुए) मर रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं। हम 11 दिन से भूखे-प्यासे एक एक साल का बच्चा लेकर घूम रहे हैं। वह पैसे कमा रहे हैं यहां बैठकर। एक्स-रे के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि युवक हरदोई का निवासी है, जहां एक्सरे की सुविधा नहीं है। इसलिए वह अपनी मां व भाभी का एक्सरे कराने के लिए सीतापुर जिला अस्पताल आया था। उससे एक्सरे रिपोर्ट तैयार कर रहे डॉक्टर ने 65 हजार रुपये मांगे गए।