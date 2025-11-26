खेत में मिला शौच के निकली किशोरी का शव, गले में कसा था दुपट्टा; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, सीतापुर। घर से सोमवार की शाम शौच के लिए निकली किशोरी का शव मंगलवार को जनकपुरवा गांव में गन्ने के खेत में मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा था। परिवारजन गांव के ही युवकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

परिवारजन का यह भी आरोप है कि बीते दिनों उससे छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा लिखने के बजाय समझौता करा दिया था। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा-निर्देश दिए। तालगांव के एक गांव निवासी किशोरी सोमवार शाम करीब चार बजे शौच के लिए निकली थीं। देर शाम तक घर वापस न आने पर परिवारजन ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार को सुबह 11 बजे परिवारजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गांव पहुंचकर तलाश शुरू की।

किशोरी का शव गांव के धोबिया तालाब के पास गन्ना के खेत में मिला। किशोरी के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमारी बेटी से 29 सितंबर को गांव के ही युवकों ने छेड़छाड़ की थी। इसके अगले दिन तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था।