खेत में मिला शौच के निकली किशोरी का शव, गले में कसा था दुपट्टा; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
सीतापुर में एक किशोरी का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि पहले छेड़छाड़ की शिकायत पर समझौता कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। घर से सोमवार की शाम शौच के लिए निकली किशोरी का शव मंगलवार को जनकपुरवा गांव में गन्ने के खेत में मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा था। परिवारजन गांव के ही युवकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
परिवारजन का यह भी आरोप है कि बीते दिनों उससे छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा लिखने के बजाय समझौता करा दिया था। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा-निर्देश दिए।
तालगांव के एक गांव निवासी किशोरी सोमवार शाम करीब चार बजे शौच के लिए निकली थीं। देर शाम तक घर वापस न आने पर परिवारजन ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार को सुबह 11 बजे परिवारजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गांव पहुंचकर तलाश शुरू की।
किशोरी का शव गांव के धोबिया तालाब के पास गन्ना के खेत में मिला। किशोरी के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमारी बेटी से 29 सितंबर को गांव के ही युवकों ने छेड़छाड़ की थी। इसके अगले दिन तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था।
इसके बाद नौ अक्टूबर को पुलिस ने समझौता कर दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल का कहना है कि सितंबर में मुकदमा लिखा गया था और आरोपितों पर चार्जशीट भी लगाई गई है।
किशोरी के लापता होने की सूचना मंगलवार सुबह 11 बजे मिली थी। पुलिस ने जनकपुरवा गांव से उसका शव बरामद कर लिया है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। परिवारजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा।
-अंकुर अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक।
