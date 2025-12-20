दिल्ली और काशी रूट पर जाने वाली इन बसों में नहीं बैठ रहे यात्री, परिवहन निगम को हो रहा घाटा

संवाद सूत्र, सीतापुर। कोहरे का प्रकोप इस कदर है कि परिवहन निगम को घाटा हो रहा है। लंबी दूरी तय करने वाली एयर कंडीशनर बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। कम सवारी मिलने के बाद भी बसें दिल्ली, बनारस रूट पर दौड़ रहीं है। इसमें रामपथ व जनरथ बसें शामिल हैं। निगम ने घाटे में चल रहीं ऐसी बसों व चालकों की सूची परिसर में चस्पा की है। इन बसों के संचालन के लिए निगम को अपने पास से डीजल का खर्च वहन करना पड़ रहा है।

रोडवेज बस अड्डा से बस संख्या 8719, 5754 बनारस व 1073, 1076, 8720 का दिल्ली के लिए संचालन हो रहा है। यह सभी एयर कंडीशनर बसें हैं। रामपथ व जनरथ बस सेवा है। इन बसों के लिए सवारी नहीं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कोहरा अधिक पड़ने से यात्री एसी बस से सफर करने से कतरा रहे हैं। कम यात्री जाने से परिवहन निगम को घाटा हो रहा है। निगम को कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर बस संख्या व चालकों की सूची सार्वजनिक की गई है।

कम हो सकते हैं फेरे लंबे रूट पर यात्री कम मिलने से परिवहन निगम की ओर से बसों के फेरे कम करने के लिए मंथन चल रहा है। इन रूटों पर सुबह, शाम दो-दो फेरे बसें संचालित हो रही हैं, बताया जा रहा है कि इसी तरह से यात्रियों की संख्या कम रही तो सिर्फ एक ही फेरा लगाया जाएगा।

चालक-परिचालक को किया जा रहा जागरूक रोडवेज बस के चालक-परिचालकों को कोहरे में बड़ी ही सावधानी के साथ सफर करने के लिए बताया जा रहा है। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि सभी बस चालकों को निर्देश दिया है कि रात्रि में अगर कोहरा अधिक पड़े तो किसी सुरक्षित स्थान पर बस को रोक दें और जब सही लगे तो गंतव्य स्थान पर ही चलें।