    सीतापुर में कोहरे का कहर! आपस में भिड़े वाहन, दूल्हे समेत तीन की मौत; सात घायल

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें दूल्हे समेत तीन लोगों की मौके पर ही ...और पढ़ें

    जागरण टीम, सीतापुर। घने कोहरे के बीच जिले में अलग-अलग स्थानों पर वाहन भिड़ गए। बुधवार रात से गुरुवार सुबह के मध्य हुए हादसों दूल्हा समेत तीन की जान चली गई और आठ घायल हो गए। एक मृतक लखनऊ जिले का रहने वाला है। यह हादसे इमलिया सुल्तानपुर, कोतवाली देहात, लहरपुर और सदरपुर क्षेत्र में हुए।

    इमलिया सुल्तानपुर: फरखपुर-धन्नाग मार्ग पर विशुनपुरवा के पास गुरुवार सुबह कोहरे के चलते आगे चल रहे वाहन में ई-रिक्शा घुस गया। इसमें परसेंडी में आयोजित सामूहिक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बहादुरपुर गांव के अंकित की मौत हो गई।

    बताया जा रहा है कि अंकित की इसमें शादी होनी थी। वहीं, उनके पिता शिवकुमार और माता शिवपति के साथ ही ई-रिक्शा चालक अंकित सिंह घायल हो गए। घायलाें का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। थानाध्यक्ष श्यामू कनौजिया ने बताया कि कोहरा होने के कारण आगे चल रहे वाहन को घायल पहचान नहीं पाए हैं। सीसीफुटेज से वाहन का पता लगाया जा रहा है। उधर, कोतवाली देहात के कचनार मार्ग पर बुधवार देर रात अब्दीपुर गांव के पास बाइक ने ठेलिया को टक्कर मार दी। इसमें गांव के ही ठेलिया चालक नासिर की मौत हो गई। कोतवाल अमर सिंह ने बताया कि बाइक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।

    खड़े ट्रक से टकराई बस, पांच घायल

    लहरपुर के तंबौर मार्ग पर लालपुर के पास गुरुवार सुबह कोहरे के चलते प्राइवेट बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इसमें बस सवार काशीपुर मल्लापुर की खीलकुन निशा, अज्जेपुर के रोशन और पलौनी के मनसुखा और प्रेम सागर पांडेय घायल हो गए। हालांकि, सभी को मरहम पट्टी करके छुट्टी दे दी गई। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया बस और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

    खाईं में मिला लखनऊ के युवक का शव

    महमूदाबाद: रेउसा मार्ग पर धुरिया गांव के पास लखनऊ की अलकापुरी कालोनी के अनुज वर्मा का शव गुरुवार सुबह खाईं में मिला। पड़ोस में बाइक पड़ी थी। बताया जा रहा है वह बहराइच में मोबाइल टावर अभियंता थे। बुधवार रात वह बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया।

    थानाध्यक्ष सदरपुर राजेश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया लग रहा कि बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीसी फुटेज से वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

     