Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतापुर में बेटी के बाद अब पिता की मौत, जमीनी विवाद में भाला घोंप कर कर दी गई थी बालिका की हत्या

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    सीतापुर के दिलावलपुर में जमीनी विवाद में 11 वर्षीय बालिका की हत्या के बाद, अब उसके पिता की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 नवंबर को हुए इस विवाद में ताराचंद और हरिहर के परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें बालिका के पिता समेत कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। दिलावलपुर में जमीन को लेकर चार नवंबर की सुबह पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया था। इसमें भाला घोंपकर एक 11 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में बालिका के पिता और दो चाचा व एक चचेरा भाई घायल हो गए था। मंगलवार बालिका के पिता की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के हरिहर और उनके पट्टीदार ताराचंद के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। चार नवंबर की सुबह ताराचंद के परिवार की महिलाएं हरिहर के खेत की मेड़ के पास नीम के पेड़ की लकड़ी रख रहीं थी। हरिहर के परिवार की महिलाओं के विरोध करने पर झगड़ा हो गया था।

    ताराचंद और उनके चचेरे भाई विजय बहादुर, सत्येंद्र आदि कई लोग हाथों में तमंचा, भाला व लाठी डंडा लेकर आ गए थे। यह देख हरिहर, उनके बेटे धर्मेंद्र, रामसागर व अंकित और रामसागर की बेटी चंद्रप्रभा व भतीजा कल्लू भागने लगे थे। विपक्षियों ने उन्हें दौड़ा कर गांव के चौराहे पर घेर लिया।

    विजय बहादुर भाले से वार करने लगा था। अन्य लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित भाग गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां में चंद्रप्रभा को मृत घोषित कर दिया गया था। अन्य घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया था। यहां से सभी घायलों को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान रामसागर की मौत हो गई।

    पांच गिरफ्तार, दो की तलाश

    वारदात में विजय बाहादुर, ताराचंद, प्रेमावती, रामदयाल, जोगेन्द्र, सत्येन्द्र और एक बाल अपचारी पर हत्या का मुकदमा लिखा गया है। अब इनमें से विजय बहादुर, तराचंद, प्रेमावती, रामदयाल व बाल अपचारी को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस सत्येन्द्र और मुनेन्द्र की तलाश कर रही है।

    वारदात में हत्या का मुकदमा पहले से लिखा है। दूसरी मौत हो गई है। विवेचना में इसे शामिल किया जाएगा। इससे मुकदमे की गंभीरता और बढ़ जाएगी।

    -दिवाकर प्रताप मिश्र, कार्यवाहक थानाध्यक्ष, पिसावां।