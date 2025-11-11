सीतापुर में बेटी के बाद अब पिता की मौत, जमीनी विवाद में भाला घोंप कर कर दी गई थी बालिका की हत्या

जागरण संवाददाता, सीतापुर। दिलावलपुर में जमीन को लेकर चार नवंबर की सुबह पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया था। इसमें भाला घोंपकर एक 11 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में बालिका के पिता और दो चाचा व एक चचेरा भाई घायल हो गए था। मंगलवार बालिका के पिता की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

गांव के हरिहर और उनके पट्टीदार ताराचंद के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। चार नवंबर की सुबह ताराचंद के परिवार की महिलाएं हरिहर के खेत की मेड़ के पास नीम के पेड़ की लकड़ी रख रहीं थी। हरिहर के परिवार की महिलाओं के विरोध करने पर झगड़ा हो गया था।

ताराचंद और उनके चचेरे भाई विजय बहादुर, सत्येंद्र आदि कई लोग हाथों में तमंचा, भाला व लाठी डंडा लेकर आ गए थे। यह देख हरिहर, उनके बेटे धर्मेंद्र, रामसागर व अंकित और रामसागर की बेटी चंद्रप्रभा व भतीजा कल्लू भागने लगे थे। विपक्षियों ने उन्हें दौड़ा कर गांव के चौराहे पर घेर लिया।

विजय बहादुर भाले से वार करने लगा था। अन्य लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित भाग गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां में चंद्रप्रभा को मृत घोषित कर दिया गया था। अन्य घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया था। यहां से सभी घायलों को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान रामसागर की मौत हो गई।

पांच गिरफ्तार, दो की तलाश वारदात में विजय बाहादुर, ताराचंद, प्रेमावती, रामदयाल, जोगेन्द्र, सत्येन्द्र और एक बाल अपचारी पर हत्या का मुकदमा लिखा गया है। अब इनमें से विजय बहादुर, तराचंद, प्रेमावती, रामदयाल व बाल अपचारी को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस सत्येन्द्र और मुनेन्द्र की तलाश कर रही है।