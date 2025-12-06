बिना रजिस्ट्रेशन ई-रिक्शा चलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, पंजीकरण के लिए लगेंगे इतने रुपये

संवाद सूत्र, सिधौली (सीतापुर)। कस्बावासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत ने ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए ठोस प्लाानिंग की है। बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा नहीं चल सकेंगे इसके अलावा रूट चार्ट का भी पालन करना होगा। नगर पंचायत ने ई-रिक्शा को खड़े करने के लिए चार मैदान निर्धारित किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कस्बा सिधौली की जाम बहुत बड़ी समस्या है। यहां स्थानीय के साथ-साथ दूर दराज क्षेत्रों से हजारों वाहनों का आवगमन लगा रहता है। इन सबको जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जाम का सबसे बड़ा कारण कस्बे में घूमते ई-रिक्शा हैं। कस्बे का कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर ई-रिक्शा बेतरतीब तरीके से खड़े न मिल जाएं। सड़क से लगाकर फुटपाथ तक इन ई-रिक्शा के कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

सिधौली के निवासियों सहित अन्य वाहन चालकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत ने ई-रिक्शा चालकों के लिए नये नियम बनाए हैं। इन नियमों का उनको पालन करना पड़ेगा, ऐसा न करने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

पंजीकरण व परिचयपत्र रहेगा आवश्यक कस्बे में चलने वाले सभी आटो, ई-रिक्शा का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण कोई भी ई-रिक्शा नगर क्षेत्र में संचालित नहीं किया जाएगा। सभी ई-रिक्शा चालकों को नगर पंचायत की ओर से परिचय पत्र, स्टिकर या क्यूआर कोड को स्पष्ट रूप से लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित रूट पर ही संचालित किए जा सकेंगे। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, अनधिकृत पार्किंग और अवैध स्टैंड बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

500 रूपये में होगा पंजीकरण पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड/पहचान पत्र, चालक का आधार और मोबाइल नंबर, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, स्वामित्व प्रमाणपत्र तथा वाहन व चालक की पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना आवश्यक होगा। पंजीकरण/वार्षिक संचालन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे नगर पंचायत समय-समय पर संशोधित कर सकती है।

चार रूट होंगे निर्धारित कस्बे में चल रहे इन सभी आटो-ई-रिक्शा का एक रूट व रंग निर्धारित रहेगा। महमूदाबाद चौराहे से मंडियां, बिसवां चौराहे से मास्टरबाग, बिसवां चौराहे से कमलापुर, महमूदाबाद चौराहे से अटारिया मार्ग पर चलने वाले इस रिक्शा पर चार कलर निर्धारित किए जाएंगे। जिसमें सभी रुट का अलग अलग कलर का निशान होगा। जिससे दूर से पहचाना जा सकेगा कि किस रुट का ई-रिक्शा है।

आज होगी बैठक रविवार को कोतवाली परिसर में आटो, ई-रिक्शा स्वामियों व चालकों की बैठक नगर पंचायत की अोर आहूत की गई है। इस बैठक में सभी को नियमों व नये दिशा निर्देशों के बारे में स्पष्टरूप से बता दिया जाएगा। अगर कोई समस्या व शंका होगी उनका समाधान भी किया जाएगा।