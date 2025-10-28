सीतापुर में रुसहन लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; साथी फरार

जागरण संवाददाता, सीतापुर। रुसहन लूटकांड के 25 हजार के इनामी एक बदमाश को पुलिस में मुठभेड़ के में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां ले जाया गया। वहीं, उसका एक साथी भाग गया। बिना नंबर की एक कार, तमंचा, कारतूस, 3480 नकदी और एक मोबाइल बरामद किया गया है है। अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदरपुर के रुसहन गांव में 26 अक्टूबर को मुंडन संस्कार में नृत्य कराने की बात कहकर सरैंया राजा साहब की शिवानी, नैना, मनोरमा, काजल समेत चार नृत्यांगनाओं को बुलाया गया था। रविवार की देरशाम हुसैनपुर से रुसहन के बीच सड़क पर पेड़ डाल बदमाशों ने मार्ग अवरुद्ध कर 10 लाख के जेवर व मोबाइल लूट लिए।

बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ दिया था और फायरिंग करते हुए भाग गए थे। घटना के बाद से सदरपुर, रामपुर मथुरा, थानगांव, रामपुरकला पुलिस के साथ एसओजी की टीम कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहीं थीं। पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति ने नृत्य पार्टी को बुक कराया गया था वह रुहसन गांव में रहता ही नहीं।