सीतापुर में रुसहन लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; साथी फरार
सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें रुसहन लूटकांड का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। घटना में शामिल एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से हथियार और नकदी बरामद की है। यह लूट 26 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बदमाशों ने नृत्य कार्यक्रम के बहाने नृत्यांगनाओं से 10 लाख के जेवर और मोबाइल लूट लिए थे।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। रुसहन लूटकांड के 25 हजार के इनामी एक बदमाश को पुलिस में मुठभेड़ के में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां ले जाया गया। वहीं, उसका एक साथी भाग गया। बिना नंबर की एक कार, तमंचा, कारतूस, 3480 नकदी और एक मोबाइल बरामद किया गया है है। अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है।
सदरपुर के रुसहन गांव में 26 अक्टूबर को मुंडन संस्कार में नृत्य कराने की बात कहकर सरैंया राजा साहब की शिवानी, नैना, मनोरमा, काजल समेत चार नृत्यांगनाओं को बुलाया गया था। रविवार की देरशाम हुसैनपुर से रुसहन के बीच सड़क पर पेड़ डाल बदमाशों ने मार्ग अवरुद्ध कर 10 लाख के जेवर व मोबाइल लूट लिए।
बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ दिया था और फायरिंग करते हुए भाग गए थे। घटना के बाद से सदरपुर, रामपुर मथुरा, थानगांव, रामपुरकला पुलिस के साथ एसओजी की टीम कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहीं थीं। पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति ने नृत्य पार्टी को बुक कराया गया था वह रुहसन गांव में रहता ही नहीं।
सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी सर्वेंद्र विक्रम सिंह, दारोगा अरविंद शुक्ल, थानाध्यक्ष सदरपुर राजेश कुमार, एसआई शिवम सिंह की टीम मुखबिर की सूचना पर मंगलवार भोर में मीरनगर-बढनिया के बीच नहर पटरी पर नाकेबंदी की।
इस बीच सामने से एक बिना नंबर की कार आती दिखी, जिसमें दो युवक सवार थे। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। दोनों युवक कार छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक युवक के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा युवक भाग गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम थानगांव के राजापुर इसरौली के श्रीचंद उर्फ संजय बताया। उसने साथियों संग मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।