Sitapur Encounter: सीतापुर में लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, लहरपुर (सीतापुर)। घुड़सरिया गांव के पास 12 नवंबर की रात सरेराह बदमाशों ने बाइक सवार को रोककर लूट लिया था। इसमें चार आरोपित हैं। पुलिस ने रविवार रात एक आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल व 1500 नकदी के साथ ही तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। तीन आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस को रविवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि घटना का आरोपित प्रियांशु अपने एक सहयोगी के साथ किसी अन्य घटना को कारित करने की फिराक में है। पुलिस घेराबंदी में जुट गई। कोतवाली लहरपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने लहरपुर के गांव शगुनापुर मोड़ के पास नाकेबंदी की। इसी बीच आरोपित व उसका सहयोगी यहां से गुजरे।

पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में प्रियांशु के बायें पैर में गोली लगी। उसका सहयोगी भाग गया। प्रियांशु लहरपुर के जमसगरा का रहने वाला है।