    सीतापुर में 4.53 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया 480 करोड़ रुपये, राहत योजना के तहत जमा करने पर मिलेगी छूट

    By Durgesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    सीतापुर जिले में बिजली विभाग के 4.53 लाख उपभोक्ताओं पर 480 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने बकाया वसूली के लिए राहत योजना शुरू की है, जिसके तहत बिल जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे आसानी से अपना बकाया बिल जमा कर सकें। उपभोक्ता अधिक जानकारी के लिए बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

    संवाद सूत्र, (सीतापुर)। जिले में 4.53 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का करीब 480 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 3321 ऐसे कामर्शियल उपभोक्ता हैं, जिनपर 80 करोड़ रुपये बकाया है। बकायेदारों में सर्वाधिक 1.51 लाख उपभोक्ता बिसवां वितरण खंड के हैं। इनपर 180 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2025 से विभाग को अपना बिल जमा नहीं किया है।

    उपभोक्ताओं पर बकाया इतनी बड़ी धनराशि किसी तरह जमा हो जाए, इसके लिए विभाग मंथन कर रहा है।बकाया जमा करने के लिए विभाग ने एक दिसंबर से बिल राहत योजना की स्कीम चालू करने की योजना बनाई है।

    जिले में पहली बार बिजली बिल बकायेदारों का अधिभार (सरचार्ज) पूरा माफ किया जाएगा। बिल के मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट भी दी जाएगी। सुविधा का लाभ उठाने के लिए बकाएदार उपभोक्ता को एक दिसंबर से पंजीयन करना होगा। इसके बाद सुविधा का लाभ मिलेगा।

    बिजली विभाग की ओर से बकाया बिल जमा करने के लिए शिविर लगाने के साथ डोर टु डोर संपर्क किया गया। तमाम प्रयासों के बाद भी बकाया कायम है। उपभोक्ता बकाया जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे।

    इसको लेकर बिजली बिल राहत योजना जैसी स्कीम तैयार की गई है। प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य शत प्रतिशत बकाया जमा करना है।

    बिसवां सबसे अधिक व महमूदाबाद में सबसे कम बकाया

    सीतापुर वितरण खंड में करीब एक लाख, महमूदाबाद में 80,000 व सिधौली वितरण खंड के 1़ 20 लाख उपभोक्ताओं पर 132 करोड़ रुपये बकाया है। सबसे अधिक बिसवां वितरण खंड में करीब 1.51 लाख उपभोक्ताओं पर 180 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया जमा हो जाए तो बिजली विभाग मालामाल हो जाएगा।

    जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 480 करोड़ रुपये बकाया है। बिसवां वितरण खंड सबसे अधिक व महमूदाबाद में सबसे कम बकाया है। शतप्रतिशत बकाया जमा हो जाए, इसके लिए विभाग काम कर रहा है। एक दिसंबर से बकाया बिल राहत स्कीम चलाई जाएगी। -ललित कृष्णा, अधीक्षण अभियंता-बिजली।