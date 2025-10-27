Language
    रास्ते में पेड़ डालकर नृत्य कलाकारों की गाड़ी रोकी, फिर तमंचे और लाठियों से हमला कर जेवर-मोबाइल लूटे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:19 AM (IST)

    सीतापुर के सदरपुर इलाके में बदमाशों ने रविवार शाम कार सवार नृत्य कलाकारों को लूट लिया। रुसहन गांव जा रहे कलाकारों के रास्ते में पेड़ डालकर उनकी गाड़ी रोकी गई। फिर, तमंचे और लाठियों से हमला कर सोने के जेवर और मोबाइल लूट लिए गए। भागते समय बदमाशों ने हवाई फायर भी किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। बदमाशों ने रविवार की शाम सदरपुर इलाके में रास्ते पर पेड़ की डाल रखकर कार सवारों लूटपाट कर दहशत फैला दी। बदमाश सोने के जेवर छीन ले गए। जाते समय फायरिंग भी की।

    सरैंया के मंडी निवासी शिवानी, काजल व नैना उर्फ सोनी, मनोरमा नाचने गाने का काम करती हैं। रुसहन गांव में मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में नाचने गाने का कार्यक्रम था। चारों नृत्य कलाकार चालक माेनू के साथ कार पर सवार होकर रुसहन जा रहे थे। शाम सात बजे शारदा नहर पटरी पर रुसहन व हुसैनपुर पुल के बीच बदमाशाें ने पेड़ की डालकर काटकर रास्ते पर डाल दी।

    डाल देखकर मोनू ने कार रोक दी। सभी जब तक कुछ समझ पाते चार बदमाश मुंह बांधे हुए आ गए। दो के हाथ में तमंचा व लाठी डंडे थे। आते ही डंडे से कार के शीशे पर प्रहार करने लगे। जिससे सभी शीशे टूट गए। बदमाशों ने तीन साेने की चेन, तीन जोड़ी कुंडल, नाक के फूल, एक माेबाइल छीन लिया। इस दौरान मोनू कार को तेजी से बैक किया तो गाड़ी गड्ढे में फंस गई।

    इसके बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए भाग गए। पीड़ित रुसहन पुल पहुंचे और राहगीर के मोबाइल से परिवार को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सदरपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि नृत्य कलाकारों से लूट की जानकारी मिली है। जांच कर रहे हैं, शीघ्र बदमाश पकड़े जाएंगे। तहरीर मिलते ही केस लिखा जाएगा।