सीतापुर के मदरसा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपित प्रबंधक को भेजा गया जेल

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर : नगर में संचालित एक मदरसा की पंद्रह वर्षीय छात्रा ने प्रबंधक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। लखीमपु जिले की छात्रा के परिवारजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखा था। आरोपित प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुराने सीतापुर के मुहल्ला कमेला का मोहम्मद इरफान एक मदरसे का प्रबंधक है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि प्रबंधक ने कई दिन पहले अपने कमरे में बुलाकर छात्रा से दुष्कर्म किया था। इसके साथ ही किसी से बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। इससे छात्रा डर गई थी।

पीड़िता ने शनिवार को मौका पाकर अपनी सहेली के पिता से फोन पर आपबीती बताई। सहेली के पिता ने छात्रा के परिवारजन को इस घटना से अवगत कराया। परिवारजन ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद परिवारजन सीतापुर पहुंचे। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के साथ छात्रा के परिवारजन मदरसा पहुंचे। यहां छात्रा परिवारजन को देखकर रोने लगी। उसने पुलिस को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई।

प्रबंधक को परिवारजन तक बात पहुंचने की जानकारी हुई तो वह भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और छात्रा का जिला महिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। रात में ही प्रबंधक के परिवारजन को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई थी और रविवार को पुलिस ने प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।