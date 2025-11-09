Language
    सीतापुर के मदरसा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपित प्रबंधक को भेजा गया जेल

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    Sitapur Crime News: सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के साथ छात्रा के परिवारजन मदरसा पहुंचे। यहां छात्रा परिवारजन को देखकर रोने लगी। उसने पुलिस को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई।

    आरोपित प्रबंधक मोहम्मद इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

    संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर : नगर में संचालित एक मदरसा की पंद्रह वर्षीय छात्रा ने प्रबंधक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। लखीमपु जिले की छात्रा के परिवारजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखा था। आरोपित प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।

    पुराने सीतापुर के मुहल्ला कमेला का मोहम्मद इरफान एक मदरसे का प्रबंधक है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि प्रबंधक ने कई दिन पहले अपने कमरे में बुलाकर छात्रा से दुष्कर्म किया था। इसके साथ ही किसी से बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। इससे छात्रा डर गई थी।

    पीड़िता ने शनिवार को मौका पाकर अपनी सहेली के पिता से फोन पर आपबीती बताई। सहेली के पिता ने छात्रा के परिवारजन को इस घटना से अवगत कराया। परिवारजन ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद परिवारजन सीतापुर पहुंचे। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के साथ छात्रा के परिवारजन मदरसा पहुंचे। यहां छात्रा परिवारजन को देखकर रोने लगी। उसने पुलिस को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई।

    प्रबंधक को परिवारजन तक बात पहुंचने की जानकारी हुई तो वह भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और छात्रा का जिला महिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। रात में ही प्रबंधक के परिवारजन को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई थी और रविवार को पुलिस ने प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।

    सीओ सीतापुर सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वहां से जेल भेज दिया गया है। प्रकरण की जांच चल रही है।

    मदरसा में पढ़ रहे 50 छात्र-छात्राएं

    मदरसा में 50 छात्र-छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें छात्राओं की संख्या अधिक है। पुलिस के अनुसार पढ़ने वाले सीतापुर व लखीमपुर के छात्र-छात्राएं हैं। पुलिस ने सभी से बयान लिए हैं।

     