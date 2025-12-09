Language
    सीतापुर में तेज रफ्तार बनी जानलेवा...बैरियर से टकराई बाइक, दो युवकों की दर्दनाक मौत

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की जान चली गई। तेज रफ्तार बाइक बैरियर से टकरा गई, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। नगर के 27वीं वाहिनी पीएसी परिसर में रविवार रात बाइक बैरियर से टकरा गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक दस फीट तक घिसटती चली गई। इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

    तालगांव के गांव करसेवरा के हसीमुद्दीन और रामपुर कला के गांव पलिया कला के मनीराम पीएसी में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। रविवार की मध्य रात दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे।

    इसी बीच हादसा हो गया। बताया जा रहा कि बाइक सवार नशे में थे। सूचना पर सदर चौकी प्रभारी स्वाति चतुर्वेदी घटना स्थल पर पहुंची। दोनों को एंबुलेंस से लेकर जिला अस्पताल गईं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

