सीतापुर में 82 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त, जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में DM डॉ. राजा गणपति आर ने दिए निर्देश
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने अक्टूबर में शून्य प्रसव कराने वाली 82 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 46 एवं नगरीय क्षेत्र के 36 आशा कार्यकर्ता शामिल हैं।
संवाद सूत्र, सीतापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने अक्टूबर में शून्य प्रसव कराने वाली 82 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 46 एवं नगरीय क्षेत्र के 36 आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा को सम्मानित करने को कहा। सबसे अच्छा काम करने वाली आशा को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी बिना सीएमओ की अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसेंशियल ड्रग लिस्ट (ईडीएल) के अनुसार दवाओं की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। सभी चिकित्सालयों की व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी निर्धारित यूनीफार्म में रहें।
चिकित्सक वार्डों का सुबह व शाम निरीक्षण करें। बेडशीट कलर कोड के साथ ही बिछाई जाएं। कलर कोड वाली बेडशीट का फ्लैक्स सभी चिकित्सालयों में लगाया जाए। झोलाछाप की सूची तैयार करते हुए उन पर कार्रवाई करें। चिकित्साधिकारी यह भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके क्षेत्र में कोई झोलाछाप नहीं है।
अवैध चिकित्सालयों की सूची बनाकर कार्रवाई करें। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। फैमिली प्लानिंग, ई कवच पोर्टल एवं आरसीएच पोर्टल पर डाटा फीडिंग का कार्य शुद्धता से कराएं। मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।