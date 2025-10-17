Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीतापुर में पांच की मौत, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी एंबुलेंस, उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना हिंद अस्पताल के पास हुई, जब एक एम्बुलेंस का टायर फटने से वह पलट गई। एम्बुलेंस उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी। मृतकों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि दो की अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हिंद अस्पताल के ठीक सामने तब हुआ, जब उत्तराखंड से एक मरीज को वाराणसी ले जा रही एंबुलेंस का टायर अचानक फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में से तीन की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि दो शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है।