सीतापुर में पांच की मौत, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी एंबुलेंस, उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी

सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना हिंद अस्पताल के पास हुई, जब एक एम्बुलेंस का टायर फटने से वह पलट गई। एम्बुलेंस उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी। मृतकों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि दो की अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।