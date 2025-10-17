सीतापुर में पांच की मौत, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी एंबुलेंस, उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी
सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना हिंद अस्पताल के पास हुई, जब एक एम्बुलेंस का टायर फटने से वह पलट गई। एम्बुलेंस उत्तराखंड से वाराणसी आ रही थी। मृतकों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि दो की अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हिंद अस्पताल के ठीक सामने तब हुआ, जब उत्तराखंड से एक मरीज को वाराणसी ले जा रही एंबुलेंस का टायर अचानक फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गई।
इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में से तीन की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि दो शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है।
