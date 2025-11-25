सीतापुर में SIR में लापरवाही बरतने पर 102 बीएलओ पर कार्रवाई, एक को सेवा समाप्ति का नोटिस
सीतापुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही के चलते 102 बीएलओ पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से एक को सेवा समाप्ति का नोटिस मिला है। यह कार्रवाई मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। जिला प्रशासन मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और बीएलओ को अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रहा है।
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने पर जिले में 102 बीएलओ को नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। सिधौली एसडीएम राखी वर्मा ने एक बीएलओ की सेवा समाप्ति का नोटिस, जबकि एक से स्पष्टीकरण तलब किया है।
वहीं एसडीएम मिश्रिख शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि सौ बीएलओ ने फीडिंग में लापरवाही बरती थी इसलिए उनको चेतावनी पत्र जारी किया गया है। कार्यशैली में सुधार न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में बीएलओ की समीक्षा करते हुए एसआईआर को प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें।
