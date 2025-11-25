सीतापुर में SIR में लापरवाही बरतने पर 102 बीएलओ पर कार्रवाई, एक को सेवा समाप्ति का नोटिस

सीतापुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही के चलते 102 बीएलओ पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से एक को सेवा समाप्ति का नोटिस मिला है। यह कार्रवाई मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। जिला प्रशासन मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और बीएलओ को अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रहा है।

