SIR in UP: गांव में डुगडुगी... एसआईआर है जरूरी, बीएलओ से प्राप्त कर भरें गणना प्रपत्र
सीतापुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक डुग्गी पिटवाकर और माइक से ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही छात्र भी सहयोग कर रहे हैं। नगर पालिका भी जागरूकता वाहन चला रही है ताकि अधिक से अधिक लोग एसआईआर में भाग लें और मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाएं।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभियान चल रहा है। आप लोग बीएलओ से गणना प्रपत्र प्राप्त कर भर दें, ताकि मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो सके।
कुछ इस तरह से एसआईआर की महत्व को बताते संदेश डुग्गी पिटवाकर व माइक साउंड के माध्यम से महोली के कार्टरगंज में ग्रामीणों तक पहुंचाए जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्राथमिक विद्यालय कार्टरगंज के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने यह पहल की है।
बीएलओ राजकुमार, शिक्षक मोहम्मद इरफान व प्रियंका प्रतिदिन गांव-गांव में घूमकर लोगों को एसआईआर के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस काम में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र भी सहयोग कर रहे हैं।
गांव में बजवा रहे डुग्गी
शिक्षक मोहम्मद इरफान ने बताया कि अभियान के तहत बीएलओ को घर-घर जाकर लोगों से गणना प्रपत्र भरवाना है। चूंकि लोगों में अभी भी एसआईआर को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। इसलिए कुछ ग्रामीण गणना प्रपत्र भरवाने में आनाकानी कर रहे हैं।
इसलिए उन्हें जागरूक करने के लिए तरह-तरह तरीके अपनाए जा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वह बीएलओ के घर पर पहुंचने पर गणना प्रपत्र अवश्य भरें। कुछ ऐसे युवा जिन्होंने अपना प्रपत्र भर लिया है, उनका भी जन जागरूकता के लिए सहयोग लिया जा रहा है।
इसी क्रम में डुग्गी व माइक के माध्यम से भी जागरूकता संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका काफी प्रभाव भी पड़ा है और गणना प्रपत्र भरवाने में ग्रामीण दिलचस्पी भी लेने लगे हैं। अब तक 35 प्रतिशत काम हो गया है।
नगर पालिका ने चलवाया जागरूकता वाहन
एसआईआर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की ओर से एक जागरूकता वाहन चलवाया गया है। ई-रिक्शा पर लाउड स्पीकर बंधवाकर लोगों को जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है। सोमवार को पालिका की अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी ने बैठक कर अब तक की प्रगति की जानकारी ली।
ईओ ने बताया कि पालिका क्षेत्र में कुल 53 बूथ हैं। एसआईआर में लगे सभी कर्मियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वह अपना काम तय समय में पूरा कर लें। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक रामगोपाल, आलिम, श्यामसुंदर, आनंद आदि उपस्थित रहे।
