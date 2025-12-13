यूपी में SIR के तहत अप्राप्त मतदाताओं की होगी पड़ताल, सही श्रेणियों में होगा डिजिटाइजेशन

संवाद सूत्र, सीतापुर। मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों के भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बढ़ी हुई तिथि में नये प्रपत्रों के भरने से ज्यादा उन मतदाताओं की पड़ताल पर जोर रहेगा जो अप्राप्त श्रेणी में हैं। ऐसे मतदाताओं की बूथवार खोजबीन की जाएगी गणना प्रपत्र न भरने का कारण पता किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर कोई वास्तविक रूप से वंचित रह गया होगा तो उसका आवेदन कराया जाएगा। इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारियों को तैनात किया है। यह अधिकारी बूथवार अप्राप्त मतदाताओं की वास्तविक स्थिति को पता कराएंगे।

पांच लाख से अधिक अप्राप्त मतदाता मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत चार नवंबर को हुई थी। बूथ लेबल अधिकारियों ने घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए। अब तक सीतापुर जिले में 25 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने प्रपत्रों को भर दिया है, जबकि करीब छह लाख मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो अप्राप्त हैं। इनमें कोई मृत, स्थानांतरित, आदि श्रेणी के हैं।

अब उनकी सघन पड़ताल के लिए बूथवार नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। यह अधिकारी बूथ लेबल अधिकारियोंं से अप्राप्त मतदाताओं की मौजूदा स्थिति का पता कराएं। विधिवत जांच पड़ताल के बाद उनका आवेदन कराया जाएगा।

गणना प्रपत्रों को कराया जाएगा

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने मतदेय स्थलों पर जहां अप्राप्त मतदाता की संख्या, जिनकी 15 से अधिक और 10 प्रतिशत से कम है। उन बूथों के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।