SIR Calculation Form Status: गणना फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुआ या नहीं? इस तरीके से घर बैठे कर सकेंगे चेक

संवाद सूत्र, सीतापुर। मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान गणना प्रपत्रों को बीएलओ के पास जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानने को लेकर मतदाताओं में काफी उत्सुकता है। इसके लिए मतदाता बीएलओ को खोजते घूम रहे हैं कि जो उन्होंने अपना प्रपत्र दिया था वह जमा हो गया है।

वहीं, बीएलओ के पास पहले से ही गणना प्रपत्रों के ढेर लगे हैं। उनके डिजिटाइजेशन का भार होने के नाते वह कुछ बता पाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं हैं। जमा हुए गणना प्रपत्रों की मौजूदा स्थिति को पता करने के लिए मतदाता स्वयं घर बैठे अपने प्रपत्र की स्थिति जांच सकते हैं। अगर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है तो उसके बारे में बीएलओ से कारण भी पूछ सकते हैं। इस काम में कुछ समय ही लगता है और गणना प्रपत्र की स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है।

इस तरह करनी होगी जांच सबसे पहले ‘ईसीआई नेट एप’ पर जाकर ‘साइनअप’ करने के बाद लागिन करना होगा। ‘लागिन’ करने के बाद ‘फिल एल्युमिनेशन फार्म’ पर क्लिक करना होगा। वहां अपना राज्य चुनना होगा। राज्य वाले कालम में अपने ‘राज्य अर्थात प्रदेश’ का नाम डालना है, अपना वर्तमान ‘इपिक नंबर’ डालना होगा। अगर अपलोड हो चुका होगा तो नीचे लाल रंग से लिखा हुआ संदेश आ जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो बीएलओ से संपर्क कर फार्म का डिजिटाइजेशन करने का अनुरोध करना होगा।

मतदाताओं की ठीक ढंग से मैपिंग कराने के निर्देश ब्लाक सभागार में सोमवार को मतदाता मैपिंग के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया और समय से लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने कहा कि नो मैपिंग मतदाताओं को मैपिंग में लाएं।