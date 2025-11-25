गैर इरादतन हत्या की कुचेष्टा के दोषी को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, सीतापुर। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या की कुचेष्टा के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को सात वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार बेनीपुर के कन्हैयालाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि पत्नी शिवरानी व पुत्र संजीव कुमार के साथ गांव के राजकुमार की बाग को बचा रहे थे। गांव के लल्लन परिवारजन के साथ आए और आम बीनने लगे। विरोध करने पर हम लोगों की पिटाई कर दी।