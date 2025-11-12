बिजली कनेक्शन के लिए मांगे रुपये, एसडीओ व जेई निलंबित; शिकायत पर प्रबंध निदेशक ने की कार्रवाई
बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक को मिली शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता से रुपये मांगना उपखंड अधिकारी (एसडीओ) व अवर अभियंता (जेई) को महंगा पड़ गया। पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने शिकायत पर तत्काल प्रभाव से एसडीओ व जेई को निलंबित कर दिया है।
महमूदाबाद के उपभोक्ता प्रमोद कुमार ने पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को पत्र लिखकर बताया कि वह बिजली कनेक्शन के लिए बीते एक सप्ताह से दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन, बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र कुमार व अवर अभियंता रजनीश कुमार कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे।
कनेक्शन के लिए वह रुपये की मांग कर रहे हैं। बार-बार उनको दौड़ाया जा रहा था। एमडी ने प्रकरण की गोपनीय तरीके से जानकारी ली। इसके बाद दोनों बिजली अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता बीके सिंह को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी शिकायत न मिले। पुन: ऐसी शिकायत आती है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।