बिजली कनेक्शन के लिए मांगे रुपये, एसडीओ व जेई निलंबित; शिकायत पर प्रबंध निदेशक ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सीतापुर। कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता से रुपये मांगना उपखंड अधिकारी (एसडीओ) व अवर अभियंता (जेई) को महंगा पड़ गया। पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने शिकायत पर तत्काल प्रभाव से एसडीओ व जेई को निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महमूदाबाद के उपभोक्ता प्रमोद कुमार ने पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को पत्र लिखकर बताया कि वह बिजली कनेक्शन के लिए बीते एक सप्ताह से दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन, बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र कुमार व अवर अभियंता रजनीश कुमार कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे।