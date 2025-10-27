Language
    सीतापुर में जगन बाबू की प्रतिमा हटाए जाने पर सपाइयों ने जताया रोष, SDM को ज्ञापन देकर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

    By Vineet Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    सीतापुर में जगन बाबू की प्रतिमा हटाए जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया और प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग की। सपाइयों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का आग्रह किया है।

    जगन बाबू की प्रतिमा हटाए जाने पर सपाइयों ने जताया रोष।

    संवाद सूत्र, बिसवां (सीतापुर)। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगन बाबू की बड़े चौराहे पर लगी प्रतिमा रविवार रात अचानक से हटा ली गई। जगन बाबू ने पं. जवाहर लाल नेहरू व महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता समर में अपना योगदान दिया था। प्रतिमा हटाए जाने को लेकर बिसवां के संभ्रांत नागरिकों में रोष व्याप्त है।

    समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए प्रतिमा को यथा स्थान पर पुनः स्थापित किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी नगर इकाई की ओर से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला को सौंपा।

    ज्ञापन में कहा गया कि बड़ा चौराहा, बिसवां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व सांसद जगन बाबू की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे रात में हटा दिया गया। इससे स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है।

    उन्होंने कहा कि प्रतिमा को यथा स्थान पर स्थापित नहीं किया गया तो पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस मौके पर सपा नेता अफजाल कौसर, विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव, हसीब अंसारी, आमिर खान, अंबुज यादव, बबलू, उमर अंसारी,जलील, मुजककीर खान, इरफान आदि लोग उपस्थित रहे।

    स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन बाबू की प्रतिमा हटाई नहीं गई है। बड़े चौराहे का चौड़ीकरण किया जा रहा है इसलिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। ट्रैफिक नियमों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सम्मान सहित प्रतिमा को बड़े चौराहे पर स्थापित किया जाएगा। -निर्मल वर्मा, विधायक, बिसवां।

    सुंदरीकरण व मार्ग के चौड़ीकरण के कारण प्रतिमा को अस्थाई रूप से हटवाया गया है। कार्य पूरा होते ही पुन: जगन बाबू की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन बाबू के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। -शिखा शुक्ला, एसडीएम, बिसवां।