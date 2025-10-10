BSA को पीटने वाले आरोपित प्रिंसिपल को मिली जमानत, बेल्ट देकर किया गया स्वागत

संवाद सूत्र, सीतापुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बेल्ट से पीटने के मामले में गुरुवार को जमानत पर रिहा हुए प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा का उनके समर्थकों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया है। समर्थकों ने फूलमाला पहनाने के साथ ही उन्हें बेल्ट भी दी। इसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।

फोटो उनके आवास लखनऊ की बताई जा रही है। इसमें प्रधानाध्यापक समेत छह लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एक युवक प्रधानाध्यापक को बेल्ट देता दिख रहा है। बीते 23 सितंबर को महमूदाबाद नदवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को उनके कार्यालय में बेल्ट से पीटा था। उन्हें उसी दिन जेल भेज दिया गया था।