BSA को पीटने वाले आरोपित प्रिंसिपल को मिली जमानत, बेल्ट देकर किया गया स्वागत
बीएसए को पीटने के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने पर उनका बेल्ट से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रिंसिपल पर बीएसए के साथ मारपीट करने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से उन्हें फिलहाल राहत मिली है।
संवाद सूत्र, सीतापुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बेल्ट से पीटने के मामले में गुरुवार को जमानत पर रिहा हुए प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा का उनके समर्थकों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया है। समर्थकों ने फूलमाला पहनाने के साथ ही उन्हें बेल्ट भी दी। इसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।
फोटो उनके आवास लखनऊ की बताई जा रही है। इसमें प्रधानाध्यापक समेत छह लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एक युवक प्रधानाध्यापक को बेल्ट देता दिख रहा है। बीते 23 सितंबर को महमूदाबाद नदवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को उनके कार्यालय में बेल्ट से पीटा था। उन्हें उसी दिन जेल भेज दिया गया था।
उधर, निलंबित प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि अमरेंद्र बाहुबली अपने अन्य साथियों के साथ आवास पर आए थे। उन्होंने हमें बेल्ट भेंट की।
फोटो खींचने व इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने से मैंने मना किया था, किंतु उन्होंने पोस्ट कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि इसका बच्चों व समाज में संदेश गलत जाएगा। अभी फोन करके पुनः विरोध दर्ज कराया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।