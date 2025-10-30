Language
    चार चूहों ने आधी रात को कर द‍िया ऐसा कांड, 25 मोहल्‍लों और 200 गांवों के लोगों के छूट गए पसीने

    By Durgesh Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    सीतापुर के महोली में चूहों द्वारा बिजली के तारों को कुतरने से बड़ा धमाका हुआ, जिससे 25 मोहल्ले और 200 गांवों में बिजली गुल हो गई। लोगों को पानी की समस्या हुई और व्यापार भी प्रभावित हुआ। बिजली विभाग ने तत्परता दिखाते हुए फॉल्ट को ठीक किया और शाम तक आपूर्ति बहाल कर दी।

    संवाद सूत्र, महोली (सीतापुर)। बिजली उपकेंद्र की इनकमिंग ट्रॉली में गुरुवार की सुबह घुसे चार चूहों ने तार कुतर दिए। इससे ट्रॉली में धमाका हो गया और महोली उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। बिजली न होने से तहसील, थाना, ब्लॉक, 25 मुहल्ले व करीब 200 गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, फॉल्ट की जानकारी मिलने के बाद बिजली अधिकारी व कर्मी उपकेंद्र पर पहुंचकर मरम्मत कार्य कराया।

    महोली उपकेंद्र की इनकमिंग ट्रॉली में गुरुवार की भाेर साढ़े तीन बजे चार चूहे घुस गए और तार कुतर दिए। इसके चलते ट्रॉली में धमाका हो गया और उपकेंद्र की आपूर्ति बंद हो गई। सुबह जब लोग सोकर उठे तो लोगों की दिनचर्या गड़बड़ा गई। कई लोगों के घरों में टंकी का पानी समाप्त हो गया, इससे भोजन बनाने के लिए दूसरों के घर से पानी लाना पड़ा। कस्बे के राजीव बाजपेयी ने बताया कि सुबह-सुबह बिजली न होने से बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पाए। कार्यालय जाने में भी काफी देरी हो गई।

    विकास नगर मुहल्ले के मनोज राठौर ने बताया कि घर की टंकी का पानी भी समाप्त हो गया था, जिसके चलते पड़ोस से बाल्टी में पानी भरकर लाए। अवस्थी टोला के श्रीचंद्र मिश्र ने बताया कि लगातार 12 घंटे बिजली कटौती से मोबाइल फोन भी बंद हो गया। बिजली आने के बाद उसे चार्ज किया। शाम को साढ़े तीन बजे बिजलीकर्मियों ने फाल्ट को दुरुस्त कर आपूर्ति सुचारु कराई।

    व्यापार पर पड़ा व्यापक असर


    महोली में गुड़ का अधिक कारोबार है। महेवा के क्रेसर संचालक लवकुश वर्मा ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर में करीब आठ सौ रुपये का डीजल लग गया है। इसके बाद भी सही से वोल्टेज कम आने से कार्य नहीं हाे पाया। ट्राली बनाने का कार्य करने वाले ओम सिंह ने बताया कि सुबह से सारा कार्य ठप रहा है, कई लोग वापस लौट गए। मिष्ठान भंडार के संचालक सतीश दीक्षित ने बताया कि बिजली न होने से पनीर व दूध की मिठाई खराब हो गई है। करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हो गया है।

     

     

    उपकेंद्र में फॉल्ट की जानकारी मिलते ही जिले से टेक्नीशियन व परीक्षण खंड के अधिकारियों से संपर्क किया गया था। चार चूहों के तार कुतरने से इनकमिंग ट्रॉली में धमाका हो गया था। जगह कम होने के चलते फॉल्ट को दुरुस्त करने में समय लग गया।-राकेश कुमार सिंह, अवर अभियंता-महोली

     