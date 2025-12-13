Language
    'भाई मूकबधिर है, रहने के घर नहीं', PM आवास दिलाने के नाम पर सचिव मांग रहे बीस हजार रुपये

    By Durgesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    सीतापुर में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके मूकबधिर भाई को पीएम आवास दिलाने के नाम पर सचिव बीस ...और पढ़ें

    PM आवास दिलाने के नाम पर सचिव मांग रहे बीस हजार रुपये।

    जागरण टीम, सीतापुर। भाई मूकबधिर है, रहने के लिए घर भी नहीं है। सचिव साहब प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए 20 हजार रुपये की मांग कर रहे है। रुपये न होने पर वह आवास नहीं दे रहे हैं। उक्त शिकायत रेउसा थाने में आयोजित संपूर्ण थाना समाधान दिवस में नेवादा के अनिल कुमार ने जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर से की है। जिलाधिकारी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।

    रमूवापुर की विधवा रामदेवी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पति के निधन के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, वह लोग खाली नहीं रहे हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम बिसवां को प्रकरण के निस्तारण के लिए निर्देश दिए।

    यहां पर कुल 13 शिकायतें आई, जिसमें एक का भी निस्तारण नहीं हो सका है। रेउसा थाने में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, एसडीएम शिखा शुक्ला भी शामिल रहीं।

    इसके साथ ही जिले के अन्य थाना व कोतवाली में आयोजित संपूर्ण थाना समाधान दिवस में कुल 521 शिकायते आई, जिसमें से 63 का निस्तारण हो सका। अन्य प्रकरण के निस्तारण के लिए जांच कमेटी बना दी गई है।

    महमूदाबाद में संपूर्ण थाना समाधान दिवस में अरसेना भरथर की पूनम ने एसडीएम बीके सिंह को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उनका गांव के पास गाटा संख्या 1096 में एक प्लाट है।

    उन्होंने वर्ष 2005 में प्लाट की बाउंड्री करवाकर यूकेलिप्टस के पेंड़ भी लगा दिए थे। गांव के कुछ लोगों ने जबरिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम ने प्रभारी निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक की टीम का गठन कर समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं।

    अटरिया में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणति आर व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को अटरिया थाने में प्रतिभाग करना था, पर उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार व उपजिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा ने थाने पर पहुंचकर जनसुनवाई की। थाना दिवस के दौरान कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुईं, इसमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

    नैमिषारण्य में एएसपी व अन्य स्थानों पर सुनी गई शिकायतें

    संदना थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस में कुल 18 प्रार्थना पत्र आए, इसमें पांच का मौके पर ही निस्तारण हो गया। थानाध्यक्ष अरविंद कटियार ने शिकायतें सुनी। सिधौली कोतवाली में नायब तहसीलदार शशि बाला व कोतवाल बिजयेन्द्र सिंह ने शिकायतें सुनीं। यहां पर आठ शिकायतें आईं इसमें दो का मौके पर निस्तारण हो गया।

    महोली कोतवाली में तहसीलदार अंकुर यादव ने जनसुनवाई की। यहां पर बेहड़ा गांव के रामसागर मिश्र ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने संपर्क मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे है। जिसको खुलवाने हेत वर्ष 2021 से निरंतर शिकायत कर रहे हैं। जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो रहा है।