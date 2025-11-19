Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे ट्रैक पार कर रही मां-बेटी की गोमती एक्सप्रेस से कटकर मौत, मेला देखने जाते समय हुआ हादसा

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    सीतापुर के भुर्जिहा हाल्ट पर गोमती एक्सप्रेस से कटकर मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गईं। पुलिस के अनुसार, वे कार्तिक पूर्णिमा मेला देखने हरगांव जा रही थीं, लेकिन हाल्ट पर टिकट न मिलने के कारण लखीमपुर का टिकट लिया था। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। भुर्जिहा हाल्ट पर बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पार रही मां-बेटी गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस (गोमती) की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। गंभीर अवस्था में दोनों जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की प्राथमिक जांच में दुर्घटना की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस जांच में अन्य पहलुओं को भी शामिल कर रही है। बताया जा रहा है कि यह दोनों हरगांव में कार्तिक पूर्णिमा मेला जा रही थीं।

    भुर्जिहा गांव के नवल किशोर की पत्नी सोनी अपनी बेटी पिंकी के साथ बुधवार सुबह करीब 11 बजे भुर्जिया हाल्ट पर खंड़ी थी। ट्रेन आती देख वह ट्रैक पार करके प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच मां-बेटी लखीमपुर जा रही गोमती एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    ग्रामीण दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मां-बेटी के पास लखीमपुर के टिकट मिले हैं। बताया जाता है कि दोनों हरगांव में चल रहे कार्तिक मेला देखने जा रहीं थीं। हाल्ट पर हरगांव के टिकट न मिलने के चलते उन्होंने लखीमपुर का टिकट ले लिया था। गोमती एक्सप्रेस के बाद पैसेंजर ट्रेन आनी थी। इससे पहले ही दोनों दुर्घटना का शिकार हो गईं।

    गोमती एक्सप्रेस से कटकर भुर्जिहा की सोनी और उनकी बेटी पिंकी की मौत हो गई है। प्राथमिक जांच में दुर्घटना की बात निकलकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस जांच में अन्य बिंदुओं को भी शामिल कर रही है। ग्रामीणों से बात करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एक दो दिन में स्थितियां सामान्य होने पर परिवारजन से भी पूछताछ की जाएगी।

    -अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली देहात।