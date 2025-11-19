रेलवे ट्रैक पार कर रही मां-बेटी की गोमती एक्सप्रेस से कटकर मौत, मेला देखने जाते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सीतापुर। भुर्जिहा हाल्ट पर बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पार रही मां-बेटी गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस (गोमती) की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। गंभीर अवस्था में दोनों जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

पुलिस की प्राथमिक जांच में दुर्घटना की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस जांच में अन्य पहलुओं को भी शामिल कर रही है। बताया जा रहा है कि यह दोनों हरगांव में कार्तिक पूर्णिमा मेला जा रही थीं। भुर्जिहा गांव के नवल किशोर की पत्नी सोनी अपनी बेटी पिंकी के साथ बुधवार सुबह करीब 11 बजे भुर्जिया हाल्ट पर खंड़ी थी। ट्रेन आती देख वह ट्रैक पार करके प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच मां-बेटी लखीमपुर जा रही गोमती एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।

ग्रामीण दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मां-बेटी के पास लखीमपुर के टिकट मिले हैं। बताया जाता है कि दोनों हरगांव में चल रहे कार्तिक मेला देखने जा रहीं थीं। हाल्ट पर हरगांव के टिकट न मिलने के चलते उन्होंने लखीमपुर का टिकट ले लिया था। गोमती एक्सप्रेस के बाद पैसेंजर ट्रेन आनी थी। इससे पहले ही दोनों दुर्घटना का शिकार हो गईं।