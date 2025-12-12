Language
    ससुराल में संदिग्ध हालत में लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    सीतापुर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी ससुराल में लटका हुआ मिला। मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल ...और पढ़ें

    ससुराल में संदिग्ध हालत में लटका मिला युवक का शव।

    संवाद सूत्र, कुंवरगड्डी (सीतापुर)। ससुराल में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर कमरे में लटका मिला है। परिवारजन ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। मुकदमा लिखे जाने की मांग को लेकर परिवारजन शव नहीं उठाने दे रहे हैं। देर रात तक पुलिस समझाने में जुटी थी।

    रामपुर कला के नयागांव निवासी सचिन पुत्र अशर्फी की धीरपुर गांव में ससुराल है। यहां केवल उसके ससुर रामजीवन रहते हैं। वह शुक्रवार को ससुराल आए थे। यहां मिले खेत में वह खाद डालने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद उनके सुसर रामजीवन किसी काम से बाहर चले गए थे।

    शाम को करीब तीन बजे जब वह घर लौटे तो सचिन का शव कमरे साड़ी से लटका पाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर परिवारजन व पत्नी भी धीरपुर पहुंच गए। सचिन की पत्नी सावित्री ने धीरपुर गांव के ही रहने वाले व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

    परिवारजन मुकदमा लिखे जाने की मांग कर रहे हैं। सीओ सिधौली कपूर कुमार व रामपुर कला थाना प्रभारी पीयूष सिंह देर रात परिवारजन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि जांच कर मुकदमा लिखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही कारण पता चलेगा।