ससुराल में संदिग्ध हालत में लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, कुंवरगड्डी (सीतापुर)। ससुराल में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर कमरे में लटका मिला है। परिवारजन ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। मुकदमा लिखे जाने की मांग को लेकर परिवारजन शव नहीं उठाने दे रहे हैं। देर रात तक पुलिस समझाने में जुटी थी।

रामपुर कला के नयागांव निवासी सचिन पुत्र अशर्फी की धीरपुर गांव में ससुराल है। यहां केवल उसके ससुर रामजीवन रहते हैं। वह शुक्रवार को ससुराल आए थे। यहां मिले खेत में वह खाद डालने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद उनके सुसर रामजीवन किसी काम से बाहर चले गए थे।

शाम को करीब तीन बजे जब वह घर लौटे तो सचिन का शव कमरे साड़ी से लटका पाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर परिवारजन व पत्नी भी धीरपुर पहुंच गए। सचिन की पत्नी सावित्री ने धीरपुर गांव के ही रहने वाले व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया है।