सीतापुर में ट्रेन से उतरकर सब्जी लेने पहुंचे लोको पायलट, इंतजार में 15 मिनट तक बंद रहा रेलवे फाटक, वीडियो वायरल
जागरण संवाददाता, सीतापुर। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें ट्रेन के इंजन से लोको पायलट सब्जी लेने के लिए निकला था। इससे रेल फाटक को 15 मिनट तक बंद रखा गया।
वीडियो लहरपुर मार्ग का बताया जा रहा है। किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट किया है। राहगीर कहते सुना जाता है कि सब्जी के लिए 15 मिनट से फाटक बंद है। हालांकि जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
वीडियो में दिख रहा है रेल फाटक बंद है। ट्रेन का इंजन आता है और दो लोग झोला लेकर उस पर सवार हो जाते हैं, इसके बाद इंजन चला जाता है। स्टेशन अधीक्षक एके शर्मा ने इस तरह की कोई जानकारी होने से इनकार किया है।
