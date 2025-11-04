सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

जागरण संवाददाता, सीतापुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 38 हजार का अर्थदंड भी बोला गया है।

14 सितंबर 2017 को विद्यालय में पढ़ने गई कक्षा छह की छात्रा लंच के बाद गायब हो गई थी। खोजबीन करने के बाद छात्रा के पिता ने थाना इमलिया सुल्तानपुर में मुकदमा लिखवाया था। पुलिस के 15 सितंबर को पुलिस को बरामद कर लिया था। पता चला था कि फर्रकपुर गांव का मनोज छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।