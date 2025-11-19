सीतापुर जिले के खेवटा जंगल में पकड़ा गया तेंदुआ, पीलीभीत में छोड़ा

जागरण संवाददाता, सीतापुर। खेवटा के जंगल में बुधवार सुबह पिंजरे में नर तेंदुआ फंसा मिला। छह नवंबर को यहां पिंजरा लगाया गया था। तेंदुआ को पीलीभीत के जंगल में छोड़ा गया है। चार दिन के अंदर जिले में यह दूसरा तेंदुआ पकड़ा गया है। 15 नवंबर को महोली के मुसब्बरपुर में तेंदुआ पकड़ा गया था। इसे मिर्जापुर के जंगलों में छोड़ा गया है।

करीब एक माह से खेवटा के जंगल के साथ ही आसपास के गांव औरंगाबाद, रामपुर, रामशाला, मीरापुर, हथिया, पनरभू, बेलहरी, मानपुर, बेलहरी, सिढौली, बिराहिमपुर, लोधौरा, अशरफनगर, रघुनाथपुर, ककरघटा, पथरहिया, हरिहरपुर, सुनारी आदि गांवों में तेंदुआ विचरण कर रहा था।

उत्तरथोक गांव में एक ग्रामीण की छत पर तेंदुआ चढ़ गया था। इससे ग्रामीणों में दहशत थी। वन विभाग की ओर से खेवटा के जंगल में पिंजरा लगाया गया था। मंगलवार की देर रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। इसे बुधवार सुबह ग्रामीणों ने देखा। इसके कुछ देर बाद ही वनकर्मी भी मौके पर पहुंच गए।