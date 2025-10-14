साहब, लेखपाल ने हमारी जमीन अपने भाई के नाम करा ली, दिव्यांग ने लगाया जमीन धोखाधड़ी का आरोप

जागरण संवाददाता, सीतापुर। खैराबाद की ग्राम पंचायत शाह जलालपुर के मजरा शाहपुर निवासी दिव्यांग संदीप कुमार बंसल पुत्र रामपाल जिलाधिकारी से मिले। दिव्यांग ने सड़क की कीमती जमीन को लेखपाल द्वारा धोखाधड़ी कर अपने भाई के नाम करा लेने की शिकायत की है।

संदीप ने जिलाधिकारी को बताया कि लेखपाल मनीष गौतम ने उसे बताया कि उसकी जमीन सड़क से दूर है। उसको बिक्री कर दो। जमीन कहां है, यह उसे नहीं बताया। उसे 20 हजार रुपये देकर जमीन अपने भाई कानपुर नगर के अलियापुर के अंबुज गौतम के नाम करा ली। शीघ्र ही दाखिल खारिज कराकर पिलर भी लगा लिए।