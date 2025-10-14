Language
    साहब, लेखपाल ने हमारी जमीन अपने भाई के नाम करा ली, दिव्यांग ने लगाया जमीन धोखाधड़ी का आरोप

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:15 AM (IST)

    सीतापुर के खैराबाद में दिव्यांग संदीप कुमार बंसल ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि लेखपाल मनीष गौतम ने धोखे से उनकी सड़क किनारे की कीमती जमीन अपने भाई के नाम करा ली। संदीप का आरोप है कि लेखपाल ने उन्हें गुमराह करके 20 हजार रुपये में जमीन बेच दी, जबकि वह जमीन हाईवे से जुड़े लिंक मार्ग पर स्थित है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, वहीं लेखपाल ने आरोपों को नकारा है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। खैराबाद की ग्राम पंचायत शाह जलालपुर के मजरा शाहपुर निवासी दिव्यांग संदीप कुमार बंसल पुत्र रामपाल जिलाधिकारी से मिले। दिव्यांग ने सड़क की कीमती जमीन को लेखपाल द्वारा धोखाधड़ी कर अपने भाई के नाम करा लेने की शिकायत की है।

    संदीप ने जिलाधिकारी को बताया कि लेखपाल मनीष गौतम ने उसे बताया कि उसकी जमीन सड़क से दूर है। उसको बिक्री कर दो। जमीन कहां है, यह उसे नहीं बताया। उसे 20 हजार रुपये देकर जमीन अपने भाई कानपुर नगर के अलियापुर के अंबुज गौतम के नाम करा ली। शीघ्र ही दाखिल खारिज कराकर पिलर भी लगा लिए।

    सड़क किनारे की जमीन पर पिलर लगाए गए हैं। जमीन हाईवे से जुड़े लिंक मार्ग पर है। मानचित्र की जानकारी लेने के बाद उसकाे सच्चाई पता चली। जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेखपाल मनीष गौतम ने बताया कि किसान ने जमीन बिक्री की है, कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। मामले की जांच चल रही है।