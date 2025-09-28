आरोग्य मेले में जांच के लिए पहुंचे 5232 मरीज, मलेरिया के मिले दस रोगी

Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:01 PM (IST)
सीतापुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 5232 मरीजों ने पंजीकरण कराया जिनमें 1800 से अधिक बुखार के मरीज थे। जांच में कई मलेरिया के मरीज भी पाए गए। डॉक्टरों ने मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने और आसपास सफाई रखने की सलाह दी। सीएमओ ने मलेरिया मरीजों को दवा का पूरा कोर्स करने को कहा।
जागरण टीम, सीतापुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें करीब 5232 मरीज मेले में पहुंचकर पंजीकरण कराया। इसमें 1800 से अधिक बुखार के मरीज पहुंचे। रक्त जांच के बाद नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य खूबपुर में तीन, सदर में दो, बिसवां में चार व रामपुर कला में एक मलेरिया का मिले हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेउता में फार्मासिस्ट जितेन्द्र मिश्र ने 88 मरीजों को परामर्श दिया। यहां पर भी 10 मरीजों ने मलेरिया की जांच कराई, इसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलीम नगर में डॉ विशाल गुप्त ने मेले में पहुंचे 52 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशोर गंज में लैब असिस्टेंट दीपक शुक्ल ने 73 मरीजों को दवा दी। पीएचसी अटरिया में 40 मरीजों ने मेले में पहुंचकर पंजीकरण कराया।
उल्टी दस्त के साथ बुखार पीड़ित मरीज पहुंचे। चिकित्सक डॉ राहुल सिंह ने मरीजों को परामर्श दिया। चिकित्सकों ने मरीजों को सलाह दी है कि वह सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाएं। झोलाछाप से दवा न लें और घर के आसपास सफाई रखें।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में बुखार के अधिक मरीज पहुंचे रहे हैं। मेले में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवा दी है। मलेरिया की पुष्टि होने पर मरीज उसका 14 दिन का कोर्स अवश्य पूरा करें। -डॉ सुरेश कुमार, सीएमओ।
