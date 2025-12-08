यूपी में 56 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर, बिना नक्शा पास हुए हो ही थी बिक्री

Language
    संवाद सूत्र, सीतापुर। नगर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के बाद अब अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन की नजर है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर खैराबाद में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खैराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित विष्णुनगर की तारा सिटी में नगर पालिका की जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अभियान के तहत करीब 90 बीघा जमीन पर कृषि योग्य जमीन मुक्त कराई गई है।

    तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह ने बताया कि उक्त जमीन पर बिना नक्सा पास किए तारा सिटी में कार्रवाई की जा रही थी, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 56 करोड़ रुपये लगाया गया है। जेसीबी से अवैध रूप से बनाए गए निर्माण और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया गया।

    नायब तहसीलदार सदर महेंद्र तिवारी ने बताया कि खैराबाद के विष्णुनगर में 50 व मूसेपुर में 40 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। बताया कि खेत में किए गए निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया। इस दौरान प्लाटिंग के लिए बनाए गए आलीशान गेट, चहारदीवारी और ईंटों से किए गए अन्य निर्माण को भी तोड़ दिया गया।

    कार्रवाई से अफरातफरी

    नायब तहसीलदार सदर महेंद्र तिवारी व खैराबाद वसुंधरा त्रिपाठी ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की है। इसके बाद जिले में प्लाटिंग करने वालों में अफरातफरी मच गई है। प्लाटिंग करने वाले लोग अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के पास चक्कर लगाने लगे है।

    प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र पास कराए और नियमों का पालन किए बिना की जाने वाली किसी भी अवैध प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    इसको लेकर लहरपुर में भी कार्रवाई की जा रही है। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।