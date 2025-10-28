Language
    योगी सरकार ने IAS अभिषेक आनंद का क‍िया तबादला, इस अफसर को बनाया गया सीतापुर का नया डीएम

    By Jagdeep Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अभिषेक आनंद का तबादला करते हुए उन्हें सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। अभिषेक आनंद अब सीतापुर जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने कुछ अन्य आईएएस अधिकारियों के भी कार्यभार में बदलाव किया है।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। शासन ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का तबादला कर दिया है। उनको आबकारी विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान अब तक सिद्धार्थ नगर में जिलाधिकारी रहे राजागणपति आर की तैनाती की गई है। 2015 बैच के आईएएस राजागणपति आर वर्ष 2016 में वाराणसी में सहायक मजिस्ट्रेट बनाए गए थे।

    एक वर्ष बाद उन्हें प्रयागराज में संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। यहां करीब डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के बाद उनको इटावा के मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। इस पद पर वह करीब 25 महीने रहे। यहां से उनका तबादला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक प्रशासन के पद पर किया गया। 28 जून 2024 को उन्हें सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी बनाया गया था।



    28 माह के कार्यकाल में नैमिषारण्य के विकास को दी गति

     


    विशेष सचिव आबकारी बनाए गए आइएस अभिषेक आनंद को जून 2024 में सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया था। उनका जिले मेें करीब 28 माह का कार्यकाल रहा। उन्होंने इस दौरान नैमिषारण्य के विकास को गति देने में विशेष दिलचस्पी ली। करीब 75 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण कराने के साथ कॉरीडोर, चक्रतीर्थ प्लाजा व पार्किंग का निर्माण शुरू कराया।

    इसके अलावा सरकार की छोटी नदियों के पुनराेद्धार की योजना के तहत सरायन नदी को प्राकृतिक स्वरूप देने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए। बाढ़ क्षेत्र में कटान रोकने में भी काफी हद तक कामयाब रहे।