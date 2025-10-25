GST कटौती से ऑटोमोबाइल कारोबार में भारी उछाल, 15 दिन में 633 कारों की हुई बिक्री

जागरण संवाददाता, सीतापुर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के चलते आटोमोबाइल सेक्टर में उछाल है। इस बार पिछले 15 दिन में ही 633 कार की बिक्री हो चुकी है। पिछले वर्ष इस अंतराल में 411 कार बिकी थीं। यह पिछले वर्ष के सापेक्ष डेढ़ गुणा है। इसी तरह 3012 दो पहिया वाहन बिके हैं। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 2037 ही था।



केंद्र सरकार की ओर जीएसटी में कमी के बाद आटोमोबाइल बाजार में रौनक लौट आई है। नवरात्र के पहले दिन से ही कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ गया था। मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई, हांडा, टीवीएस, हीरो जैसी कंपनियों की गाड़ियों की मांग बढ़ गई थी। जीएसटी कटौती के कारण गाड़ियों की कीमतों में कमी आई, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने कार और बाइकों पर लगने वाले जीएसटी में कमी का एलान किया था, जोकि बीते 22 सितंबर से लागू भी हो गया है। इसका असर अब दिख भी रहा है। नवरात्रि के पहले दिन से नए जीएसटी नियम लागू के साथ ही कार शोरूम्स में भारी संख्या में भीड़ दिखाई देने लगी थी।

लोगों ने जीएसटी कटौती के चलते कीमतों में आई कमी का फायदा उठाते हुए खूब गाड़ियां खरीदीं। शो फार फोर व्हीलर संगठन के जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने बताया कि इस बार त्योरी सीजन के 15 दिन में ही 633 करें बिक गई हैं, जोकि पिछले वर्ष से करीब डेढ़ गुणा हैं। बाइक विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास बंसल ने बताया कि दो पहिया वाहनों की बिक्री में काफी उछाल है। खासकर 350 सीसी क्षमता से कम की कार ज्यादा बिक रही हैं।

ग्राहकों को लुभा रही गाड़ियों की कीमत जीएसटी घटने से छोटी से लेकर बड़ी तक सभी कारों व दोपहिया वाहनों की कीमतें कम हुई हैं। जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद से ही एक-एक कर सभी कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें घटा दी है।

फाइनेंस कंपनियां भी मगन अब भी कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री जोरों पर चल रही है। जो लोग धनतेरस पर वाहन घर नहीं ला पाए थे, वह अब औपचारिकताएं पूर्ण करके अपना सपना पूरा कर रहे हैं। इससे फाइनेंस कंपनियों का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। एक कंपनी के एजेंट ने बताया कि ग्राहकों की अच्छी आमद होती देख कंपनियां हर आय वर्ग के लिए आफर लेकर आई हैं।