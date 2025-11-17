एसपी कार्यालय गोंडा में तैनात महिला आरक्षी को पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, सीतापुर। अवकाश पर घर आई गोंडा के एसपी कार्यालय में तैनात महिला आरक्षी की गांव के ही भाई-बहन ने साथी के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महमूदाबाद के बनेहरा बीरबल निवासी आरती सिंह पुत्री सुरेंद्र सिंह गोंडा में एसपी कार्यालय में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार को आरती अवकाश लेकर गांव आई थीं। रविवार की दोपहर को वह किसी काम से बेहमा चौराहा गई थीं।