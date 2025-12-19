सीतापुर में G RAM G योजना से बनेंगे सस्ते गल्ले की 691 दुकानों के भवन, 64 करोड़ रुपये होंगे खर्च
दुर्गेश द्विवेदी, सीतापुर। आने वाले दिनों में जिले की सभी ग्राम पंचायतों को सस्ते गल्ले की दुकानों के भवन मिल जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में 800 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इसमें 691 भवन जी राम जी (गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना से बनेंगी। 67 दुकानें पूर्ति विभाग बनवाएगा। वहीं, 32 दुकानें ग्राम पंचायत के 15वें व पांचवें वित्त और 10 दुकानें क्षेत्र पंचायत निधि से बनेंगी।
जिले में कुल 1588 ग्राम पंचायत हैं। सभी पंचायतों की सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए अन्नपूर्णा भवन बनना है। भवनों में खाद्यान्न भंडारण और वितरण के साथ ही अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसमें कामन सर्विस सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा यहां से ग्रामीण अन्य रोजमर्रा का सामान भी खरीद सकेंगे।
पूर्ति विभाग की ओर बजट के अभाव में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण बहुत ही धीमा चल रहा था। जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर. ने सभी ग्राम पंचायतों को अन्नपूर्णा भवनों से आच्छादित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है।
इसमें जी राम जी योजना के साथ ही ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत निधि का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में चिह्नित आठ सौ ग्राम पंचायतों में 739 ने भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी है। डीसी (जी राम जी) चंदन देव पांडेय ने बताया शेष ग्राम पंचायतों से जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
भवन निर्माण पर खर्च होंगे 64 करोड़ से अधिक
अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में 64 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दो कमरा और एक बरामदा बनता है। इसमें 8,46,225 रुपये का खर्च आता है। बताया, अब तक जिले में 60 दुकानें बन चुकी हैं।
युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार
अन्नपूर्ण भवन बनने से ग्रामीणों को बहुआयामी फायदे होंगे। इससे उन्हें गांव में ही कामन सर्विस सेंटर की सुविधा मिल जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कस्बों या फिर नगर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसके संचालन में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
जिले की सभी ग्राम पंचायतों को अन्नपूर्णा भवन से आच्छादित किया जाएगा। पहले चरण में 800 ग्राम पंचायतों में दुकानें बनेंगी। इनमें से अधिकांश जी राम जी योजना से बनेंगी। -डॉ. राजा गणपति आर, जिलाधिकारी।
